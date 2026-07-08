به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می توانند با یک محتوای صوتی ۳ دقیقه‌ای روایت خود را از کتاب ارائه کنند.

علاقمندان می توانند در بخش مکتوب با نوشتن خلاصه‌ای از روز‌های حساس در مسابقه شرکت کنند.

فرصت ارسال آثار تا پنجشنبه ۱ مرداد در نظر گرفته شده است و علاقمندان می توانند آثار خود را با استفاده از پیام رسان بله به شماره ۰۹۹۰۷۵۶۰۸۵۶ ارسال کنند.

به برگزیدگان جوایز ارزشمند اهدا خواهد شد.

مخاطبان برای شنیدن کتاب بر تبعید در قالب صوت به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید.