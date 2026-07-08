پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست اردوی آمادهسازی تیم ملی ترامپولین به میزبانی همدان در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این اردوی ۱۰ روزه از ۸ تیر امسال با حضور ۳ ژیمناست ملیپوش شامل آریا مام عبدا... از آذربایجان غربی، محمد سعیدآبادی از جزیره کیش و ابوالفضل کیماسی از اصفهان، زیر نظر ماهان باژرنگ سرمربی و سیدامیرحسین حسینی و میلاد خضری مربیان تیم ملی به میزبانی خانه ژیمناستیک همدان در حال برگزاریست.
تیم ملی ترامپولین پس از دو مرحله اردوی آمادگی در جزیره کیش و اواخر شهریور امسال با ترکیب ۲ ژیمناست و یک مربی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن اعزام خواهد شد.
سعید نجاتیان، رئیس هیئت ژیمناستیک استان هم با اشاره به ظرفیت خوب زیرساختی و فنی استان در این رشته، گفت: اردوی تیم ملی ترامپولین بانوان هم از جمعه ۱۹ تیر به میزبانی همدان برگزار خواهد شد و یکی از مربیان پسران و سرپرست تیمهای ملی آقایان و بانوان هم از همدان انتخاب شده است.