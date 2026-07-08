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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه کارگروه دانشگاهیان خراسان رضوی ویژه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی از تلاشهای مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر حسین سیمایی در جلسه کارگروه دانشگاهیان خراسان رضوی ویژه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، به مقام والای شهدا و نقش ارزشمند آنان در حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور اشاره کرد و یاد آنان را گرامی داشت.
وزیر علوم در ادامه سخنان خود از دکتر جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، بهدلیل مدیریت مطلوب، برنامهریزی دقیق و پیگیریهای انجامشده برای برگزاری مراسم تجلیل و تشکر کرد و تلاشهای مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد را در این زمینه ارزشمند دانست.
دکتر سیمایی از تمام همکاران دانشگاههای استان خراسان رضوی که در اجرای این برنامه مشارکت و همکاری داشتند، قدردانی کرد و همراهی دانشگاهها، مدیران، کارکنان، استادان و دانشجویان استان را در برگزاری منظم این برنامه شایسته قدردانی دانست.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود از اعضای قرارگاه شهید علمالهدی، بهویژه آقای قاسمی و آقای فضلی، بهدلیل تلاشها، پیگیریها و زحمات ارزشمند آنان در برنامهریزی منظم مراسم تجلیل تشکر کرد و نقش این قرارگاه را در ایجاد هماهنگی و انسجام اجرایی مراسم مهم دانست.
وی با اشاره به سوابق موفق قرارگاه شهید علمالهدی در مدیریت و برگزاری برنامههای بزرگ، اظهار داشت که این مجموعه تجربه ارزشمندی در اجرای رویدادهای منظم و منسجم دارد و عملکرد آن در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز رضایتبخش، مؤثر و قابل تقدیر بوده است.
دکتر سیمایی در ادامه با اشاره به حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع در تهران، قم و همچنین تجمعات شبانه، این حضور پرشور را نشانه همبستگی، وفاداری و انسجام مردم ایران دانست و از آن بهعنوان اتفاقی ارزشمند و ماندگار در حافظه ملی یاد کرد.
وزیر علوم با اشاره به بازتاب گسترده مراسم باشکوه تشییع در سطح بینالمللی تأکید کرد که این حضور عظیم مردمی، بازخوردهای بسیار مثبتی در فضای جهانی داشته و توجه بسیاری از رسانهها، تحلیلگران و ناظران بینالمللی را به خود جلب کرده است.
وی اظهار داشت که این حضور گسترده، بسیاری از تحلیلها، ارزیابیها و محاسبات دشمنان نسبت به وضعیت کشور را دچار تغییر کرد و موجب شگفتی و ناامیدی آنان شد؛ چون ملت ایران در این مراسم، تصویری روشن از پیوند عمیق خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشت.
دکتر سیمایی همچنین عنوان کرد که این رویداد موجب دلگرمی، امید و تقویت روحیه دوستان و همراهان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور شده و پیام روشنی از انسجام، همراهی و ایستادگی مردم ایران را به جهانیان منتقل کرده است.
وزیر علوم در پایان این بخش از سخنان خود با تجلیل از مقام رهبر فقید انقلاب، بیان کرد که حیات و ممات ایشان هر دو منشأ خیر، برکت، عزت و اقتدار برای کشور و مردم ایران بوده است.
در ادامه این برنامه، وزیر علوم از یک محل اسکان دانشجویان دختر و یک محل اسکان دانشجویان پسر بازدید کرد و ضمن گفتوگو با دانشجویان، از نزدیک در جریان روند اسکان، پذیرایی، خدماترسانی و امکانات فراهمشده برای زائران دانشگاهی قرار گرفت.