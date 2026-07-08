به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان نطنز گفت: این تعداد موکب خدمت رسانی در مسیر‌های رفت و برگشت آزادراه اصفهان–نطنز–کاشان به منظور تسهیل تردد و میزبانی شایسته از زائران شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید راه اندازی شده است.

محمد کیهانی افزود: در راستای تکریم زائران و تسهیل در تردد کاروان‌های اعزامی، ۱۰ موکب خدماتی و امدادی در نقاط مختلف شهرستان پیش‌بینی و مستقر شده است.

وی افزود: این موکب‌ها با همت مجموعه‌های مردمی، فعالان فرهنگی، خیران و نهاد‌های غیردولتی شهرستان‌های نطنز و بادرود، در نقاط راهبردی آزادراه اصفهان–نطنز–کاشان برپا شده‌است و به مدت یک هفته با ارائه خدمات متنوع، آماده خدمت‌رسانی به زائران خواهند بود.

فرماندار شهرستان نطنز با قدردانی از مشارکت ارزشمند مردم و خیران در برپایی این مواکب، ادامه داد: این ایستگاه‌های خدمت علاوه بر پذیرایی و توزیع نذورات، خدمات فرهنگی، راهنمایی و اطلاع‌رسانی نیز به زائران ارائه می‌کنند تا جلوه‌ای از همدلی، مهمان‌نوازی و ارادت مردم این منطقه به زائران مراسم تشییع رهبر شهید به نمایش گذاشته شود.