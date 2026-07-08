در راستای اجرای طرح سپاس، مدیرکل بنیاد شهید مازندران با خانواده دو شهید و یک جانباز در ساری دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران، در راستای اجرای طرح سپاس و تکریم از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، با سه تن از جامعه هدف این نهاد در شهرستان ساری دیدار کرد.

سعید کهن سال در ادامه این طرح، نخست با حضور در روستای منزل دره از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری، با مادر صبور و بزرگوار شهید والامقام شعبان صادقی دیدار و ضمن گفت‌و‌گو، مسائل درمانی ایشان را مورد رسیدگی قرار داد.

دومین دیدار مدیرکل در همین روستا و با همسر مکرمه شهید شعبان صادقی انجام شد که در این نشست صمیمانه، کهن‌سال در جریان مشکلات مطرح شده از سوی این بانوی گرامی قرار گرفت.

سومین دیدار نیز در شهر ساری با جانباز ۳۰ درصد "صادقی‌نسب" صورت گرفت که در این دیدار، مشکلات این جانباز بزرگوار بررسی و جهت رسیدگی مورد پیگیری قرار گرفت.

گفتنی است: طرح سپاس با هدف تکریم و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، به‌طور مستمر در سطح استان مازندران در حال اجراست.