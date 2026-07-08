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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: درسالجاری پیش بینی میشود از ۴۰۶ هزار هکتار اراضی آذربایجان غربی ۹۰۰ هزارتن گندم برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:درسالجاری پیش بینی میشود از۴۰۶ هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی ۹۰۰هزارتن گندم برداشت شود.
محمد رضا اصغری بااعلام اینکه ۷۲ مرکز برای خرید گندم استان اختصاص یافته است افزود:قیمت گندم امسال ۴۹هزارو۵۰۰تومان ازسوی جهادکشاورزی اعلام شده وگندمکاران استان به قیمت پایین گندم رادرجاهای دیگربه فروش نرسانند.
وی همچنین از اجرای طرح خرید اعتباری گندم برای اولین بار خبر دادوگفت:درراستای اجرای طرح، باتک کشاورزی معادل ۳۰ درصد بهای گندم تحویلی رابصورت اعتبار به گندمکاران پرداخت میکند تا زمان دریافت وجه نقد، نیازهای معیشتی و تولیدی خود را تأمین کنند.