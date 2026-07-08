به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سعیدی با اشاره به وضعیت آسفالت معابر اهواز اظهار کرد: برآورد اولیه، مبنی بر نیاز ۱۰ میلیون متر مربع آسفالت برای کل معابر شهر بود که در طول چهار سال و نیم گذشته، حدود ۵.۵ میلیون مترمربع آسفالت شده است.

وی درخصوص میزان معابر فاقد آسفالت، گفت: برآورد می‌شود اکنون حدود ۴ تا ۵ میلیون متر مربع از معابر اهواز باید آسفالت شوند که عمدتا شامل مناطق حاشیه‌ای، سکونتگاه‌های غیررسمی و محله‌ها تازه‌توسعه‌یافته مانند مهدیس است. دلیل اصلی کندی توسعه در این محله‌ها کمبود منابع مالی شهرداری است. وسعت این مناطق بسیار زیاد است و از سوی دیگر، هزینه‌های توسعه‌محور با درآمد‌های جاری شهرداری همخوانی ندارد.

سعیدی بیان داشت: برنامه‌ریزی شده است امسال ۳ میلیون متر مربع از معابر آسفالت شوند، اما به نظر می‌رسد این هدف محقق نمی‌شود.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز درباره علت عمر کم آسفالت در شهر می‌گوید: عمر استاندارد آسفالت در دنیا حدود ۱۳ تا ۱۴ سال تخمین زده می‌شود، اما متاسفانه در شرایط کنونی ایران این عدد به چهار سال کاهش یافته و در اهواز در بهترین حالت، طول عمر آسفالت بین دو تا چهار سال است.

وی تصریح کرد: ۶ تا ۷ پارامتر در این مساله نقش دارند و به صورت زنجیره‌ای بر کیفیت نهایی تاثیر می‌گذارند. در این خصوص، فقر معادن و کیفیت مصالح سنگی مانند پایین بودن کیفیت سنگ‌دانه‌های تولیدی در معادن داخلی، فرسودگی ماشین‌آلات و کارخانجات تولید آسفالت، کیفیت قیر مصرفی، نیروی انسانی و روش اجرا و شرایط ویژه اقلیمی و آب‌های سطحی در عمر مفید آسفالت نقش دارند.

سعیدی ادامه داد: شرایط ویژه اقلیمی و آب‌های سطحی مهم‌ترین عامل کاهش عمر آسفالت در اهواز است. آب‌های سطحی و به ویژه پس زدن فاضلاب‌ها به روی آسفالت به دلیل اسیدی بودن و خاصیت خورندگی بالایی روی قیر، منجر به کاهش عمر آسفالت می‌شود. وقتی قیر از لابه‌لای سنگ‌دانه‌ها خورده می‌شود، دانه‌ها از هم متلاشی و آسفالت به اصطلاح فنی، «مضمحل» می‌شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر عملیات روکش آسفالت در منطقه ۷ در خیابان‌های فاضل، سی متری شریعتی، آزادگان، نهج‌البلاغه و کوی عامری در اولویت اجرا قرار دارند و تاکنون بیش از ۲۲ هزار متر مربع در این محدوده آسفالت‌ریزی شده است.

این مقام مسئول افزود: اکیپ‌های اجرایی در منطقه ۸ در کوی مدرس (خروسی) هم فعال هستند و بیش از ۹ هزار متر مربع از معابر این ناحیه روکش شده است. عملیات در قالب پروژه محرومیت‌زدایی از محله‌های کم‌برخوردار در کوی سیاحی در منطقه ۶ در جریان دارد. در این محله، خیابان‌های فلاح ۴، ۵ و ۶ که پیش‌تر عملیات زیرسازی (ریگ‌ریزی و تسطیح) برای آنها انجام شده بود، اکنون مرحله روکش نهایی را طی می‌کنند.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: همچنین در منطقه ۲ اجرای روکش آسفالت در معابر اصلی کیانپارس در حال انجام است و خیابان‌های اصلی کیان‌آباد، خیابان الهام در کیانپارس و خیابان ۹ غربی کیانپارس آسفالت می‌شوند.

وی بیان کرد: همچنین ۲۲ هزار تن قیر بازآفرینی شهری برای اهواز در نظر گرفته شده است که به صورت مرحله‌ای اختصاص داده می‌شود و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کالبدی، بافت تاریخی مانند محله‌ها مرکزی شهر همچون باغ معین، ۲۴ متری، باغ شیخ، ۳۰ متری، مناطق کم‌برخوردار و سکونت‌های غیررسمی نظیر ملاشیه، سیاحی، مندلی و سلیم‌آباد استفاده می‌شود.