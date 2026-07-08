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مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از پایداری کامل زیرساختهای فناورانه و بازگشت هوشمندانه شبکه معابر پایتخت به روال عادی تردد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به جزئیات این عملیات گسترده ترافیکی اظهار داشت: مدیریت ترافیک این رویداد عظیم در سه فاز بهینهسازی، پایش لحظهای و بازیابی شبکه با موفقیت به سرانجام رسید و تمامی ظرفیتهای اجرایی، فنی و ستادی این مجموعه تا بازگشت آخرین گروه از زوار به مقصد، در خدمت شهروندان بودند.
تثبیت پایداری زیرساختها و اطلاعرسانی یکپارچه
وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه صورتگرفته افزود: پیش از آغاز مراسم، بازبینی و تست جامع تمامی تجهیزات سامانههای حمل و نقل هوشمند انجام شد. همچنین با بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت تابلوهای پیام متغیر (VMS) و تلویزیونهای شهری، اطلاعرسانی لحظهای محدودیتهای تردد و پیامهای راهنما جهت سهولت حرکت زوار با دقت کامل صورت گرفت.
مدیریت عملیاتی و پایش آنلاین
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد: در طول برگزاری مراسم، مرکز مدیریت ترافیک تهران با پایش ۲۴ ساعته، سناریوهای ویژه مدیریت ترافیک را در هماهنگی کامل با پلیس راهور تهران بزرگ به اجرا گذاشت. این اقدامات که شامل تنظیمات زمانبندی هوشمند در محورهای اصلی (دماوند-انقلاب-آزادی-لشگری) بود، نقش کلیدی در روانسازی تردد و جلوگیری از گرههای ترافیکی ایفا کرد.
آمادهباش برای بازگشت به روال عادی
اختیاری در خصوص وضعیت شبکه معابر پس از پایان مراسم خاطرنشان کرد: با اتمام مراسم، اکیپهای عملیاتی مستقر در سطح شهر بلافاصله فرآیند بازگرداندن تجهیزات به حالت اولیه و رفع نواقص احتمالی را آغاز کردند. با اتمام این عملیات، تمامی زیرساختهای هوشمند در وضعیت پایدار قرار گرفته و کلانشهر تهران برای آغاز روز کاری امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در آمادگی کامل فنی و ترافیکی به سر میبرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که تمامی تلاشهای صورتگرفته در این ایام، گامی کوچک در جهت تکریم زوار و برگزاری شایسته این مراسم ملی بوده و تعهد به حفظ ایمنی و آرامش ترافیکی پایتخت، مأموریت همیشگی و خللناپذیر این مجموعه است.