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میانگین ضریب اشتغال هتلهای نصف جهان در پی جاری شدن آب زنده رود، به ۴۵ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جامعه هتلداران اصفهان گفت: میانگین ضریب اشغال هتلهای شهر اصفهان که پیش از بازگشایی زاینده رود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، اکنون به طور میانگین به ۴۵ و در برخی موارد به ۵۰ درصد رسیده که بخشی از این افزایش ناشی از بازگشایی زاینده رود است.
کریم بیگی با اشاره به اینکه این افزایش ضریب مربوط به هتلهای شهر اصفهان است، افزود: برآوردها نشان میدهد وضعیت اشغال واحدهای اقامتی در این شهر نسبت به هفتههای گذشته بهبود یافته است.
زایندهرود به عنوان مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران، نقش اساسی در شکلگیری تمدن و هویت تاریخی اصفهان داشته است، این رودخانه، پیوندی عمیق با آثار تاریخی، فضاهای شهری و زندگی اجتماعی مردم برقرار کرده است.
۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به همراه گسترهای از نمایههای میراث فرهنگی ناملموس شامل غذاها، مراسم آیینی، جشنها، مهارتهای سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است و همین غنا موجب شده که اصفهان در شمار گردشگر پذیرترین استانهای ایران قرار گیرد.