نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور گسترده مردم عراق و شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی، فرماندهان مقاومت، علما و مسئولان ارشد این کشور در آیین استقبال، بدرقه و تشییع رهبر شهید، بیانگر جایگاه ممتاز و فراملی ایشان در جهان اسلام و منطقه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد امیر اظهار کرد: حضور میلیونی مردم عراق در کنار شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار این کشور، جلوه‌ای از محبوبیت و نفوذ معنوی رهبر شهید در میان ملت‌های مسلمان است، شخصیتی که نقش موثری در تقویت وحدت امت اسلامی، حمایت از ملت‌های مظلوم و تحکیم جبهه مقاومت ایفا کرد.

وی افزود: حضور مراجع، علما، مسئولان بلندپایه، فرماندهان مقاومت و اقشار مختلف مردم عراق در این مراسم نشان داد که رهبر شهید نه تنها در ایران، بلکه در سراسر منطقه و جهان اسلام از جایگاهی رفیع و کم‌نظیر برخوردار بود و فقدان ایشان ضایعه‌ای برای همه آزادگان جهان اسلام به شمار می‌رود.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم خوزستان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: مردم ولایت‌مدار خوزستان نیز با حضور پرشور در عراق و همچنین مشارکت گسترده در مراسم بدرقه و تشییع، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و شهدای راه عزت و اقتدار را به نمایش گذاشتند.

امیر ادامه داد: همجواری خوزستان با عراق و پیوند‌های عمیق فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان ۲ ملت، موجب شد مردم این استان حضوری پررنگ و اثرگذار در این مراسم داشته باشند و در کنار ملت عراق، جلوه‌ای ماندگار از وحدت و همبستگی اسلامی را رقم بزنند.

وی تاکید کرد: حضور باشکوه مردم ایران و عراق و شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی و اجتماعی منطقه در این مراسم، پیام روشنی از انسجام جبهه مقاومت و همبستگی ملت‌های مسلمان مخابره کرد و نشان داد راه و اندیشه رهبر شهید همچنان در میان ملت‌های منطقه زنده و الهام‌بخش است.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر شهید با مجاهدت، اخلاص و نقش‌آفرینی موثر در تحولات منطقه به یکی از چهره‌های اثرگذار جهان اسلام تبدیل شد و استقبال گسترده مردم عراق و حضور شخصیت‌های برجسته منطقه در آیین‌های مربوط به ایشان گواه روشنی بر این جایگاه والا است.