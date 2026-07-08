پخش زنده
امروز: -
محمد عسکری بازیکن سپاهان پس از دوران درمان ناشی از پارگی رباط صلیبی به تمرینات این باشگاه پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد عسکری، وینگر جوان سپاهان، پس از پشت سر گذاشتن دوران درمان و بازتوانی ناشی از پارگی رباط صلیبی، به تمرینات طلاییپوشان بازگشته و امیدوار است با جلب اعتماد نویدکیا، جایگاه خود را در ترکیب سپاهان برای فصل جدید بازپس بگیرد.
سپاهان در شرایطی تمرینات پیشفصل خود را زیر نظر محرم نویدکیا دنبال میکند که در کنار جذب بازیکنان جدید و تکمیل کادر فنی، بازگشت یکی از استعدادهای جوان این تیم نیز میتواند خبر خوشی برای کادر فنی باشد.
محمد عسکری که فصل گذشته بهدلیل مصدومیت شدید رباط صلیبی بخش عمدهای از مسابقات را از دست داد، اکنون با پایان دوران درمان، بار دیگر در جمع طلاییپوشان حاضر شده تا برای آغاز فصلی تازه آماده شود.
عسکری پیش از این آسیبدیدگی، یکی از بازیکنان جوانی بود که محرم نویدکیا بهعلت سرعت بالا، قدرت دریبلزنی، توانایی بازی در هر دو سمت خط حمله نگاه ویژهای به تواناییهای فنی وی داشت و کادر فنی روی آینده این بازیکن حساب ویژهای باز کرده بود.
بازگشت عسکری در شرایطی رقم خورده که سپاهان برای فصل جدید سیاست جوانگرایی را بیش از گذشته در دستور کار قرار داده است. جذب بازیکنان جوانی مانند امیرحسین جلالیوند و امیررضا جدی، بازگشت عباس حبیبی و فرصت دوباره به استعدادهای آکادمی، نشان میدهد، نویدکیا در کنار حفظ ستونهای باتجربه تیم، نگاه ویژهای به استفاده از نسل جدید فوتبال سپاهان دارد.
کادر پزشکی و بدنسازی سپاهان نیز روند بازگشت وی را زیر نظر دارند تا این وینگر جوان بدون ریسک دوباره به شرایط مسابقه برسد.