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برداشت گندم از ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع شهرستان اقلید آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت گندم را از حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع آغاز کردند و پیش بینی میشود امسال حدود ۱۰۰ هزار تن گندم تولید کنند.
ارسلان صالحی افزود: از این میزان کشت حدود ۱۹ هزار هکتار گندم آبی و هفت هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم است که کشاورزان مشغول برداشت آن هستند.
وی بیان کرد: شهرستان اقلید با برخورداری از ظرفیتهای مناسب تولید، پس از مرودشت رتبه دوم تولید گندم فارس را به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: ۱۱ مرکز خرید متعلق به تعاونیهای تولید و روستایی، سیلوی ۶۰ هزار تنی و کارخانه آرد برای دریافت محصول گندمکاران آمادگی دارند.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.