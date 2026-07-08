به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت گندم را از حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع آغاز کردند و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۰۰ هزار تن گندم تولید کنند.

ارسلان صالحی افزود: از این میزان کشت حدود ۱۹ هزار هکتار گندم آبی و هفت هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم است که کشاورزان مشغول برداشت آن هستند.

وی بیان کرد: شهرستان اقلید با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب تولید، پس از مرودشت رتبه دوم تولید گندم فارس را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: ۱۱ مرکز خرید متعلق به تعاونی‌های تولید و روستایی، سیلوی ۶۰ هزار تنی و کارخانه آرد برای دریافت محصول گندم‌کاران آمادگی دارند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.