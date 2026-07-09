سارا عرفانی، نویسنده و مدیر باشگاه ادبی بانوی فرهنگ، از ارسال صد‌ها اثر به پویش «من و رهبر شهید» خبر داد و گفت: این پویش با هدف ثبت احساسات، خاطرات و روایت‌های مردمی درباره رهبر شهید برگزار می‌شود و همه علاقه‌مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

ارسال صد‌ها اثر در پویش «من و رهبر شهید»

ارسال صد‌ها اثر در پویش «من و رهبر شهید»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سارا عرفانی با اشاره به برگزاری پویش «من و رهبر شهید» اظهار کرد: این برنامه با همکاری باشگاه ادبی بانوی فرهنگ، مدرسه قلم و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار شده و تلاش دارد روایت‌های مردمی از رهبر شهید را گردآوری و ثبت کند.

وی افزود: شرکت در این پویش محدود به نویسندگان نیست و همه علاقه‌مندان، در هر گروه سنی، می‌توانند احساسات، خاطرات یا روایت‌های خود را در قالب داستانک، روایت یا خاطره، از ۶ تا ۳۰۰ کلمه، ارسال کنند.

عرفانی با بیان اینکه آثار دریافتی توسط هیئت داوران بررسی خواهد شد، گفت: آثار برگزیده علاوه بر امکان استفاده در برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، قابلیت انتشار در قالب کتاب را نیز خواهند داشت.

وی هدف از اجرای این پویش را ثبت روایت‌های مردمی از رخداد‌های مرتبط با تشییع رهبر شهید و حفظ این خاطرات برای آیندگان عنوان کرد و افزود: علاقه‌مندان تا یک ماه پس از آغاز فراخوان فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.