در حاشیه مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در فرودگاه نجف اشرف با جمعی از مقامات عالی‌رتبه، مسئولان و چهره‌های برجسته سیاسی، مذهبی و اجتماعی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، در این دیدارها، مقامات عراقی ضمن ابراز مراتب تأسف و تأثر عمیق از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، این ضایعه بزرگ را به دولت و ملت ایران تسلیت گفته و بر همبستگی، حمایت و همراهی خود با جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس تأکید کردند.

استاندار خوزستان نیز با قدردانی از حضور، همدردی و مواضع صمیمانه مقامات عراقی، این همدلی را جلوه‌ای از عمق روابط تاریخی، دینی و برادرانه دو ملت ایران و عراق دانست و اظهار داشت که پیوند‌های دو کشور، به‌ویژه در روز‌های سخت و سرنوشت‌ساز، بیش از پیش استحکام می‌یابد.

در این دیدارها، فواد حسین وزیر امور خارجه، فالح ساری عبداشی وزیر دارایی، حیات عبدالغنی وزیر نفت عراق، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر اسبق عراق، هوشیار زیباری، وزیر اسبق امور خارجه عراق، استاندار ذی‌قار، استاندار بابل و شیخ خالد الملا، رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق، با استاندار خوزستان دیدار کرده و ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، بر حمایت از جمهوری اسلامی ایران و استمرار روابط برادرانه و راهبردی دو کشور تأکید کردند.