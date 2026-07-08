فعال فرهنگی، با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حال و هوای این مراسم بسیار شبیه به پیاده‌روی اربعین بود و آنچه از رهبر شهید انقلاب اسلامی برای آیندگان باقی می‌ماند، منظومه فکری، اندیشه و سیره ایشان است که باید ادامه‌دهنده آن باشیم.

تداوم راه رهبر شهید انقلاب اسلامی با ترویج اندیشه ایشان و خدمت به مردم

تداوم راه رهبر شهید انقلاب اسلامی با ترویج اندیشه ایشان و خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، نظری گفت:منظومه فکری رهبر شهید انقلاب برگرفته از مکتب اهل‌بیت (ع) و اندیشه انقلابی است و شخصیتی با این ویژگی‌ها به‌ندرت در تاریخ تکرار می‌شود. مهم‌ترین میراث ایشان، تفکر، سخنان و مسیر روشنی است که بر پایه آموزه‌های اهل‌بیت (ع) بنا شده است.

این فعال فرهنگی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در ایام راهپیمایی‌های مردمی گفت: در طول بیش از ۱۲۰ شب برگزاری راهپیمایی، غرفه‌ای ویژه کتاب و کتاب‌خوانی برپا کردیم و تنها کتاب‌هایی با محوریت اندیشه و آثار رهبر شهید در اختیار مردم قرار گرفت تا زمینه آشنایی بیشتر با مبانی فکری ایشان فراهم شود.

نظری، پایداری بر آرمان‌ها را از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: ایشان در تمام عمر از مسیر خود فاصله نگرفتند و این راه را کامل و مبتنی بر مکتب اهل‌بیت (ع) می‌دانستند.

وی همچنین به فعالیت‌های اجتماعی مجموعه متبوع خود اشاره کرد و به مجری سیمای البرز گفت: با راه‌اندازی هیئتی با عنوان «بازارچه مهدوی» تلاش کردیم در شرایط دشوار اقتصادی، کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار دهیم و در قالب فرهنگ انفاق، بخشی از نیاز‌های اقشار کم‌برخوردار را برطرف کنیم.

این فعال فرهنگی از مردم استان البرز دعوت کرد در مراسمی برای بزرگداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی قائد امت و خانواده شهید ایشان که ساعت ۲۰:۴۵ امشب در محدوده ۴۵ متری گلشهر کرج برگزار می‌شود، حضور یابند و خاطرنشان کرد: در این مراسم، بخش‌هایی از سخنان و نوشته‌های رهبر شهید بازخوانی خواهد شد تا زمینه ترویج و انتقال اندیشه‌های ایشان به نسل‌های آینده فراهم شود.