معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران، از ثبت بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ ارجاع هوشمند پرونده در واحد‌های قضائی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها بر اساس نوع اتهام یا خواسته، نوع و تعداد شعب و حجم پرونده‌های ارجاعی طراحی شده است و هدف از اجرای آن، توزیع عادلانه و بهینه پرونده‌ها میان شعب قضائی است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران افزود: از تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ نخستین واحد قضائی در تهران به ارجاع هوشمند مجهز شد و تاکنون مجموع ارجاعات هوشمند ثبت‌شده در سطح استان به ۱۲،۵۴۱ پرونده رسیده است که دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با ۷ هزار و ۶۴۴ ارجاع، مجتمع قضائی شهید بهشتی با ۳ هزار و ۹۹۵ ارجاع و سایر مجتمع‌های قضائی و دادسرا‌ها سهم خود را در این طرح ایفا کرده‌اند.

شفیعی در مورد برنامه‌های آتی این طرح گفت: توسعه ارجاع هوشمند برای سایر موضوعات حقوقی و کیفری و همچنین پرونده‌های الکترونیک در دستور کار است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان ارجاع هوشمند به ۵۰ درصد برسد.

وی در ادامه به معرفی سامانه "ساما" (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص) پرداخت و افزود: این سامانه با هدف ثبت و مدیریت اطلاعات اشخاص ذی‌سمت و مرتبط با پرونده‌های قضائی طراحی شده و امکان استخراج سوابق اشخاص، شناسایی محکومان متواری و اخذ ۲۲ استعلام برخط و لحظه‌ای را فراهم می‌کند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران وضعیت‌های مؤثر قابل شناسایی توسط این سامانه را شامل شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری، مجرم حرفه‌ای، مجرم خطرناک، شاکی حرفه‌ای، شاکی حرفه‌ای خاص، محجور، ضامن حرفه‌ای و سایر موارد مشابه برشمرد و گفت: برخی وضعیت‌ها مانند شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری و مجرم حرفه‌ای به صورت خودکار در سامانه درج می‌شوند.

شفیعی در بخش دیگری از گزارش خود به اتصال سامانه کنترل تردد به سامانه ساما اشاره کرد و افزود: با استقرار سامانه کنترل تردد در همه حوزه‌های قضائی، هنگام ورود اشخاص، سامانه به صورت برخط کد ملی افراد را بررسی کرده و در صورت وجود هرگونه وضعیت مؤثر، هشدار لازم را نمایش می‌دهد؛ این قابلیت، شناسایی سریع محکومان متواری، مجرمان حرفه‌ای و شاهدان و شاکیان حرفه‌ای را در مبادی ورودی حوزه‌های قضائی فراهم کرده است. تعداد کل ورود‌های ثبت‌شده در این سامانه از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۴، معادل ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد بوده است.

شفیعی در پایان، برنامه‌های آتی را شامل توسعه ارجاع هوشمند برای پرونده‌های ارسالی از دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف، ارجاع هوشمند از کارتابل شورای حل اختلاف به دادگاه صلح و بالعکس، و تفکیک ارجاع هوشمند پرونده‌های کاغذی از تمام الکترونیکی برشمرد.

وی گفت: مسیر هوشمندسازی با وجود فرازونشیب‌ها، با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است و امیدواریم با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع چالش‌های موجود، شاهد تحقق کامل عدالت هوشمند در نظام قضائی باشیم.