به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «یلدا»، «کارو»، «بچه‌های ابری»، «فوتبال دستی»، «دیپورت» و «به وقت شام»، دیگر فیلم های است که پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر از تلویزیون پخش می شود..

شبکه سه

*فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۰۸:۳۰، پخش می شود

این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت می‌کند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا اینکه دختری به نام سحر به خانه آنها می‌آید و می‌گوید که احمد را بار‌ها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و ...

رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «اسفند» به کارگردانی «دانش اقباشاوی»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۴:۳۰، پخش می‌شود.

داستان این فیلم بخشی مهم و حیاتی از دوران دفاع مقدس ایران را روایت می‌کند و حول محور شهید علی هاشمی، فرمانده‌ای مؤمن و با درایت می‌چرخد که در سال ۱۳۶۲ در منطقه هورالعظیم وظیفه دارد مشکلات و اختلافات میان رزمندگان و بومیان خوزستان را حل کند تا بتواند توان عملیاتی نیرو‌های ایرانی را افزایش دهد. او با گفت‌و‌گو و همکاری با مردم بومی، بار آشفتگی‌های منطقه را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود عرب‌های محلی به‌طور خالصانه در خدمت دفاع مقدس قرار بگیرند و برای مقابله با دشمن بعثی بسیج شوند. سپس قرارگاه سری نصرت را تشکیل می‌دهد و ...

محمدرضا مسعودی، مهدی زمین‌پرداز، سعید آل بوعبادی و خیام وقار کاشانی در فیلم سینمایی «اسفند» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه نمایش

*فیلم سینمایی «بازمانده» به کارگردانی «سیف‌الله داد»، پنج شنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی سلما المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود؛ درباره اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ در فلسطین اشغالی است؛ پزشکی به نام سعید همراه با همسرش و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی دوره کودکی‌اش بوده، در ایستگاه راه‌آهن با چمدانی حاوی بمب می‌بیند. شمعون قبل از انفجار می‌گریزد و سعید موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. شمعون از سعید می‌خواهد که قبل از قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک کند. همچنین صفیه، مادر سعید به حیفا می‌آید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. روزی که آنها تصمیم به سفر گرفته‌اند، صهیونیست‌ها به حیفا هجوم می‌آورند و سعید و همسرش در قتل عام اهالی شهر کشته می‌شوند که ...

*فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، پنج شنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: گردان کمیل به فرماندهی مهدی نریمان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش می‌برد. فشار دشمن آنها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال می‌کند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار می‌افتد و آب و آذوقه داخل کانال جیره‌بندی می‌شود. گروهی برای گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره گردان به طرف قرارگاه عزیمت می‌کنند. آنها باید از میان خطوط تازه مستقر شده دشمن بگذرند. سه نفر از گروه چهار نفری در مصاف با دشمن شهید می‌شوند. حمید نوجوانی که در کوره میدان جنگ آب دیده می‌شود. سرانجام پس از مرارت‌های فراوان خود را به قرارگاه می‌رساند، اما ...

زنده یاد فرج‌الله سلحشور، علی یعقوب‌زاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در فیلم سینمایی «پرواز در شب» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «طفلان مسلم» به کارگردانی «سیدمجتبی یاسینی»، پنج شنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم تمام مشکلات و رنج‌هایی که بعد از مرگ مسلم بن عقیل برای کودکانش رخ می‌دهد را روایت می‌کند و ...

شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضل‌الهی، محمد احسان عارف، محمد عمرانی، محمود جعفری و منیژه دلدارگلچین در فیلم سینمایی «طفلان مسلم» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی «نرگس آبیار»، پنج شنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عده‌ای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها می‌کنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع می‌شود و همه حدس می‌زنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد می‌شوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را می‌گیرد. عاقبت تماس می‌گیرند و می‌گویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو می‌کند، اما ...

مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری؛ درباره کشتار کفر قاسم در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ در روستای عرب‌نشین کفرقاسم در مرز بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل در آستانه بحران سوئز می‌باشد. چندین افسر و سرباز پلیس مرزبانی اسرائیل در خلال دستور منع رفت و آمد در ۹ حادثه تیراندازی جداگانه به سوی غیرنظامیان عرب که در حال بازگشت از محل کار و مزارع خود بوده و از دستور منع رفت‌وآمد بی‌خبر بودند تیراندازی کردند که ...

*فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی فر»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچک ترش حمید می‌خواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می‌پذیرد و همراه می‌شود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...

هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «یلدا» به کارگردانی «حسن میرباقری»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم درباره فردی به نام حاج محمدعلی است که خود در گذشته تعزیه خوانی می‌کرده و هر سال در ماه محرم، مراسم تعزیه برپا می‌کند. او که خود را به خاطر اتفاقات گذشته و پشت کردن حاج رضا به خدمت گزاری در آستان حضرت عباس (ع) مقصر می‌داند، نزد او رفته و ضمن دادن وصیت نامه اش به او، از حاج رضا می‌خواهد تا ...

محمدرضا شریفی‌نیا، کاظم هژیر آزاد، چنگیز جلیلوند، اسماعیل خلج، فریبا کوثری، ماه‌چهره خلیلی، الهام پاوه‌نژاد، حمیدرضا آذرنگ، سیدمهرداد ضیائی، حامد میرباقری، بیژن افشار، حمید عطائی، اکبر سلطانعلی و سحر افتاده در فیلم سینمایی «یلدا» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: می‌می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستا‌های اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند، اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می‌می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می‌شود و می‌می شیلان به شهر می‌رود تا برای او هدیه‌ای بخرد، اما وقتی به روستا باز می‌گردد، متوجه می‌شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه‌ها قاطر جا به جا می‌کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. می‌می شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه می‌افتد، اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی می‌شود. شیلان در کوه پناه می‌گیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه می‌افتد و کامیون را پیدا می‌کند، اما ...

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

*فیلم تلویزیونی «بچه‌های ابری» به کارگردانی «سیدجمال سیدحاتمی»، پنج‌شنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد علی با پدرش حاج آقا به حسینیه می‌رود و در آنجا با دختر کوچکی به نام زهرا که نوه خادم آنجاست آشنا می‌شود یک شب شخصی اعلامیه به محمد علی می‌دهد و او که نمی‌داند چیست بین بچه‌ها و در قسمت زنانه پخش می‌کند و بعد وقتی مامورین ساواک به حسینیه می‌آیند مجبور میشود که با اعلامیه‌ها فرار کند و ...

حامد زیاران، ملیکا ناظری، محمد فیلی و پرویز شاهین خو در فیلم تلویزیونی «بچه‌های ابری» بازی کرده‌اند.

*پویانمایی سینمایی «فوتبال دستی» به کارگردانی «جوان جوز کامپانیلا»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

این پویانمایی درباره پسر جوانی به نام آماندو است که در یک بار در شهری کوچک زندگی می‌کند. او به فوتبال‌دستی علاقه‌مند است. روزی پسری به نام گروسو قصد رقابت با او را دارد و در رقابت شکست می‌خورد. حس حسادت گروسو نسبت به آمادئو برانگیخته می‌شود و به انتقام فکر می‌کند. گروسو برای مدتی از شهر می‌رود و بعد از چندسال برمی‌گردد. حالا دیگر گروسو به یک ستاره‌ی فوتبال تبدیل شده بود که تنها هدفش نابودی شهر کوچک و انتقام از آمادئو بود. گروسو ابتدا جایی که آمادئو در آن کار می‌کرد را خراب کرد و فوتبال‌دستی را شکست و بعد هم خواهر آمادئو را ربود. آمادئو که ناامید و غمگین است همراه یکی از آدمک‌های فوتبال‌دستی‌اش در میدان شهر نشسته بود، از فرط ناراحتی شروع به گریه کرد و ناگهان قطره اشکی از چشمان آمادئو روی کاپی، آدمک فوتبال دستی ریخت و به آن جان داد. کاپی با آمادئو همراه شد تا بقیه ادمک‌ها را از زباله‌دانی پیدا کنند. در آنجا موش‌های زشتی زندگی می‌کردند که جیغ‌کشان دنبال آدمک‌ها می‌کردند تا آنها را بگیرند. بالاخره با سختی زیاد توانستند بقیه بازیکنان را پیدا کنند؛ که ناگهان آمادئو سر رسید و خواهرش را نجات داد. آدمک‌ها باعث شدند یک پیچ داخل تاسیسات آزمایشگاهی گروسو بیافتند و آنجا منفجر شود. سپس گروسو و آمادئو در مصاحبه‌ای اعلام کردند قصد دارند دوباره با هم یک مسابقه برگزار کنند، اما ...

شبکه فراتر (۴k)

*فیلم تلویزیونی «دیپورت» به کارگردانی «امیرسجاد حسینی»، پنج شنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.

«دیپورت»، به سختی‌ها و مصائب زندگی مهاجران افغان در ایران می‌پردازد. در بخشی از فیلم، به زندگی کاراکتری با اقتباس آزاد از زندگی مصطفی صدرزاده نیز پرداخته شده است. این فیلم روایتی از زندگی مهاجری افغانستانی است و به مسائل و مشکلات مربوط به زندگی افغانستانی‌های مدافع حرم در ایران می‌پردازد و ...

سمیر حیران، مهدی فریضه، منصور عربی، مصطفی دهقانی، علی محمد حسام فر، راضیه قدمی، جمعه مروی، صائب زاده و پارمیدا نیازی در فیلم تلویزیونی «دیپورت» ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.