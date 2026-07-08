مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: واژگونی تریلر حامل بار‌ام‌دی‌اف در کیلومتر ۱۳ محور اراک به بروجرد، منجر به جان باختن راننده شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز، یک دستگاه تریلر حامل بار‌ام‌دی‌اف (MDF) در کیلومتر ۱۳ محور اراک به بروجرد، در محدوده «پیچ دهکرد» دچار حادثه شد.

بر اساس بررسی‌های اولیه پلیس‌راه، علت اصلی این سانحه، عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. این نقص در کنترل سرعت باعث شد تا تریلر از مسیر اصلی خود منحرف شده و در نهایت واژگون شود.

در پی شدت جراحات وارده ناشی از برخورد با جاده، راننده تریلر پیش از رسیدن تیم‌های امدادی، در محل حادثه جان خود را از دست داد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان ضمن ابراز تسلیت نسبت به این حادثه تلخ، به همه رانندگان به‌ویژه رانندگان خودرو‌های سنگین توصیه کرد: با توجه به شرایط جاده و بار، حتماً از سرعت مطمئنه پیروی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع چنین حوادث جبران‌ناپذیری پیشگیری کنند.