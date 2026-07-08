جلسه بررسی و پیگیری مصوبات سفر وزیر تعاون و کار رفاه اجتماعی به شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فتح الله توسلی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهرستان کبودراهنگ ظرفیت‌های تولید پوشاک وجود دارد که از مشکلات آنها برند سازی و نداشتن آموزش لازم و کافی و تامین مواد اولیه و راه اندازی اتحادیه تعاونی بود که برای حل مشکلات آنها وزیر تعاون و کار رفاه اجتماعی به شهرستان سفر کردند

وی افزود: در سفر وزیر به افزایش بیمه شدگان قالیبافان و پرداخت تسهیلات به بازنشستگان تاکید شد که متاسفانه تا الان انجام نشده است

همچنین ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار بود مرداد ماه تحویل شود که پیشرفت ان خیلی از زمان بندی عقب است.

توسلی تاکیدکرد: شهرستان کبودراهنگ پیشرو در صنعت پوشاک است و راه اندازی آموزش زنجیره ارزش پوشاک شامل طراحی آموزش برش برند سازی و فروش دیجیتال در شهرستان در مرکز فنی وحرفه‌ای حال انجام است.

نماینده مردم کبودراهنگ به اشتغال خانواده‌های تحت حمایت و معلولین تاکید کرد و گفت: تکمیل مجموعه ورزشی نیمه کاره اداره تعاون یکی از مصوبات سفر بوده که همچنان بلاتکلیف مانده است

توسلی گفت: ۴۰ درصد از سهام شرکت سیاحتی علیصدر سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی است ولی متاسفانه به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و حق وحقوق پرسنل و بازنشستگان پرداخت نشده است

وهب مختاران مدیرکل تعاون و کار رفاه اجتماعی استان گفت: دو تعاونی تولید پوشاک در روستا‌های ویان و کردآباد تشکیل شده است و کار برند سازی و اموزش نیز در حال انجام است

وی افزود: مجموعه ورزشی وزارت تعاون بعلت بلاتکلیف بودن سند زمین نیمه کاره مانده است

فاطمه اروانه مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان گفت: در سفر وزیر تجهیز کلاس‌های آموزشی شامل چرخ خیاطی و میز و مانکن و قیچی برش برقی و راه اندازی کارگاه انرژی تجدید پذیر مرکز فنی و حرفه‌ای بود که انجام شده است و ۸۰ نفر از افراد تحت پوشش تولید و فروش را آموزش دیده‌اند



فریدالدین حجت‌الاسلامی مدیرکل بهزیستی استان گفت: ۵ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بهزیستی هستند که برای عدالت توزیع اعتبار امسال اعتبارات را ۴ درصد افزایش داده‌ایم و سهم شهرستان را به ۹ درصد رساندیم همچنین سال گذشته به ۴۵ نفر را تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.

وی گفت: از مصوبات سفر وزیر احداث ساختمان اورژانس اجتماعی بود که احداث و تکمیل و تجهیز شده است

محمد ابراهیم شریعتی معاون تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی استان گفت. از ۱۲۸ هزار جمعیت شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۵ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند که ۲۸ درصد از سطح جمعیت تحت پوشش هستند که حدود نصف امار کشور است

سید ایوب موسوی فرماندارکبودراهنگ گفت: ماده ۱۶ شهرستان کبودراهنگ برای استان ارائه خدمات میکند و برای ارائه خدمات با کیفیت نیازمند نگاه و اعتبار استانی است.