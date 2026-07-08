به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمدرضا و سید محمدباقر سیستانی فرزندان مرجع عالیقدر سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)، برای شرکت در مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) حضور یافتند.

این مشارکت نشان‌دهنده قدردانی عمیق و جایگاه والایی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) در محافل دینی از آن برخوردارند و بر روحیه همبستگی که مراجع دینی و نماد‌های حوزه علمیه را گردهم می‌آورد، تأکید دارد.

این حضور در چارچوب آیین تشییع رسمی و مردمی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف - پیش از آغاز آیین تشییع در شهر کربلای معلی صورت گرفت.

امروز چهارشنبه (۱۷ تیر) آیین تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نجف اشرف با حضور انبوه مردم عراق، زائران و شخصیت‌های مذهبی این کشور برگزار شد.

پیش از این، پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شماری از اعضای خانواده ایشان شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف، با حضور مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در این مراسم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، به همراه هیئتی از مقام‌های ارشد کشور حضور داشت و از سوی عراق نیز علی فالح الزیدی نخست‌وزیر این کشور، در کنار جمعی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، عشایری و اقشار مختلف مردم عراق از پیکر‌های مطهر استقبال کرد.