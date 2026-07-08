به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ویژه برنامه تلویزیونی چلچراغ با هدف تبیین ابعاد شخصیتی شهدای کربلا و پیوند سیره حسینی با رشادت‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم، در ۲۰ قسمت برای پخش در ایام ماه صفر از شبکه استانی آذربایجان‌غربی در حال تولید است.



این مجموعه تلویزیونی که مراحل تولید خود را خارج از استودیو‌های مرکز و در فضایی میدانی سپری می‌کند، نگاهی نو به فرهنگ عاشورا و ترویج آن در میان نسل جوان و نوجوان دارد.

در این برنامه، کارشناسان مذهبی، پیرغلامان و مداحان جوان با بازخوانی راه و منش شهدای دشت نینوا، تلاش می‌کنند تا الگو‌های اصیل دینی را برای مخاطبان تبیین کنند.

یکی از بخش‌های محوری و شاخص چلچراغ، پرداختن به ابعاد شخصیتی شهدای جنگ تحمیلی سوم است؛ حماسه‌سازانی که در نبرد ترکیبی و تحمیلی اخیر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، با الگوگیری از شهدای کربلا در راه صیانت از آرمان‌های انقلاب ایستادگی کردند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی در بازدید از روند تولید این مجموعه، با تأکید بر حمایت قاطع از تولیدات غنی فرهنگی، ترویج فرهنگ عاشورا در بین نوجوانان و جوانان را ضامن بقای فرهنگ دینی و انقلابی دانست. همچنین حبیبی، معاون سیمای مرکز با ارائه پیشنهاد‌ها و اصلاحات ساختاری، بر ارتقای غنای محتوایی و کیفی این ویژه برنامه نظارت مستقیم دارد.

آرمین حق‌مرادی، کارگردان این مجموعه نیز با اشاره به تلاش شبانه‌روزی عوامل پشت صحنه، هدف از ساخت این برنامه را انتقال پیام حماسه حسینی با زبان هنر عنوان کرد.

ویژه برنامه چلچراغ که آخرین مراحل تصویربرداری و تدوین خود را پشت سر می‌گذارد، قرار است در ۲۰ قسمت در ایام ماه صفر میهمان خانه‌های مردم متدین و ولایتمدار استان آذربایجان‌غربی باشد