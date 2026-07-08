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فرماندار عجبشیر در نشست شورای اداری شهرستان از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساحل چپ سد قلعهچای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سلطانپور اجرای این طرح را زمینهساز توسعه شهرستان عجب شیر دانست و افزود: پیمانکار این طرح تا یک ماه آینده مشخص میشود.
گنجایش سد قلعهچای ۴۲ میلیون مترمکعب است که بر اثر افزایش بارندگیها ۱۰۰ درصد پر شده است؛ با افزایش بارندگیهای امسال و سرریز شدن سد «قلعهچای» عجبشیر، رهاسازی آب این سد به سمت دریاچه ارومیه از ابتدای سال آغاز شده و تاکنون حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد بستر دریاچه شده است؛ اقدامی که نشانههایی از بهبود شرایط را نشان میدهد.