به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سلطان‌پور اجرای این طرح را زمینه‌ساز توسعه شهرستان عجب شیر دانست و افزود: پیمانکار این طرح تا یک ماه آینده مشخص می‌شود.

گنجایش سد قلعه‌چای ۴۲ میلیون مترمکعب است که بر اثر افزایش بارندگی‌ها ۱۰۰ درصد پر شده است؛ با افزایش بارندگی‌های امسال و سرریز شدن سد «قلعه‌چای» عجب‌شیر، رهاسازی آب این سد به سمت دریاچه ارومیه از ابتدای سال آغاز شده و تاکنون حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد بستر دریاچه شده است؛ اقدامی که نشانه‌هایی از بهبود شرایط را نشان می‌دهد.