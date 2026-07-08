همزمان با ۵۷ شهرستان دیگر کشور ؛
اجرای طرح ملی پزشک خانواده در بویراحمد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع از شهریور امسال در شهرستان بویر احمد به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، رقیه پناهی در نشست هماهنگی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان افزود: عدالت اجتماعی در بخش درمان ، کاهش هزینههای درمانی و ارتقای شاخصهای سلامت از اهداف این طرح است.
وی گفت: برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده ، ۲۳ مرکز جامع سلامت و ۳۶ مرکز درمانی روستایی تجهیز میشوند.
پناهی اضافه کرد: در قالب این طرح به ازای هر ۳ هزار نفر ، یک پزشک خانواده انتخاب و مراحل درمان بر اساس ساز و کارهای ابلاغی اجرا میشود.
وی تامین منابع مالی مورد نیاز، ایجاد زیر ساختهای الکترونیکی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی را از نیازمندیهای این طرح عنوان کرد.
یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم برقراری عدالت آموزشی و درمانی را از اولویتها و اهداف دولت عنوان و بر همکاری و مشارکت همه دستگاهها برای اجرای هرچه بهتر طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید کرد.