وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم وداع مردم استان مرکزی با امام شهید در قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور خیل عظیم عزاداران در شهر مقدس قم برگزار شد.

پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی و خانواده شهیدشان، بر گرد ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها طواف داده شد و همچنین بر روی دست مومنان در مسجد مقدس جمکران قرار گرفت تا مراسم آخرین وداع ایشان در شهر قم برگزار شود.

مردم استان مرکزی نیز همانند دلدادگان امام شهید، رهسپار قم شده و در این آیین شرکت کردند.