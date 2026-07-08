استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کشت گیاه سالیکورنیا را اقتصادی‌ترین و سودمندترین فعالیت کشاورزی در زمین‌های شور ایران خواند و تصریح کرد: این گیاه با آب دریا رشد می کند و می تواند شوری زمین را کاهش دهد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، خانم نیره اعظم خوش خلق سیما با اشاره به تجربیات بیش از ۲۰ ساله مطالعه و تحقیق درباره ویژگی‌های سالیکورنیا و روش‌های کشت آن در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اظهار داشت: گیاه سالیکورنیا (Salicornia) با توان تحمل شوری‌های بسیار بالا (از ۲۰ تا ۸۷ دسی‌زیمنس) قابلیت جذب نمک از خاک را دارد و می‌تواند در کاهش شوری اراضی شور نقش مؤثری ایفا کند.

وی تصریح کرد: با کاشت و مدیریت مناسب این گیاه، می‌توانیم گامی برای اصلاح اراضی شور برداریم.

استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، اقتصادی بودن کشت این گیاه را از ویژگی‌های مهم آن خواند و افزود: این گیاه می‌تواند سودآور باشد و در عین حال، نه تنها رقابتی با سایر محصولات کشاورزی ندارد؛ بلکه بدون نیاز به زمین حاصلخیز یا مصرف آب شیرین، می‌توانیم با استفاده از آب دریا و اراضی شور کشاورزی کنیم.

خانم خوش خلق کشت سالیکورنیا را یکی از مصادیق کشاورزی نوین توصیف کرد و گفت: می‌توانیم با بهره‌گیری از گیاهان نمک دوست (هالوفیت) از جمله سالیکورنیا، از آب‌های نامتعارفی که در حال حاضر غیرقابل مصرف است، برای تولید غذا بهره ببریم.

این پژوهشگر با سابقه درباره فواید سالیکورنیا اظهار داشت: دانه‌ی این گیاه حاوی ۲۶ تا ۳۸ درصد روغن و ۲۰ تا ۲۵ درصد پروتئین است و می‌تواند تا حدودی جایگزین کنجاله سویا در نهاده‌های دامی شود که هم‌اکنون حجم زیادی از آن وارد می‌شود.

استاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر تهاجمی بودن سالیکورنیا و احتمال ایجاد تغییرات زیست محیطی تصریح کرد: سالیکورنیا گیاه مهاجم نیست و بومی مناطق شور کشور خودمان است؛ علاوه بر این، چون این گیاه به شدت به شوری وابسته است، در خاک‌های غیرشور رشد بسیار ضعیفی دارد و نمی‌تواند به‌عنوان یک گیاه مزاحم در مزارع و اراضی دیگر گسترش یابد.

خوش خلق با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد اراضی کشور ما شور است، اظهار داشت: طبق بررسی‌ها، ما پتانسیل کشت ۴۰۰ هزار هکتار از این گیاه را در سواحل مکران و سایر مناطق شور داریم و امیدواریم که کشاورزان و سرمایه گذاران در این زمینه فعالانه‌تر عمل کنند.