مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر تسریع در توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان تأکید کرد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، طهمورث لاهوتی اشکوری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با امید کریمیان نماینده مردم مریوان و سروآباد و آقای محسن بیگلری نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکار‌های تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تبادل نظر شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر نقش شهرک‌های صنعتی در رونق تولید و توسعه اقتصادی، بر پیگیری مستمر مطالبات تولیدکنندگان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد.