به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس گزارش اداره هواشناسی ، آسمان تهران روز پنج‌شنبه ۱۸ تیر صاف و وزش باد، در بعدازظهر افزایش باد، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۰ و ۲۸ درجه سانتیگراد و جمعه ۱۹ تیر صاف و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از امروز تا جمعه (۱۷ تا ۱۹ تیر) به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.