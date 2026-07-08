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اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد پایتخت در روزهای پنجشنبه و جمعه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد را تجربه می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس گزارش اداره هواشناسی ، آسمان تهران روز پنجشنبه ۱۸ تیر صاف و وزش باد، در بعدازظهر افزایش باد، در بعضی ساعتها وزش باد شدید و گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۰ و ۲۸ درجه سانتیگراد و جمعه ۱۹ تیر صاف و وزش باد، در بعضی ساعتها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
همچنین از امروز تا جمعه (۱۷ تا ۱۹ تیر) بهویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.