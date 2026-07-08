پخش زنده
امروز: -
تیم منتخب کشتی آزاد ایران با حضور ۴ کشتی گیر و مربی مازندرانی، برای شرکت در رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، راهی مجارستان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با حضور ۴ کشتی گیر و با هدایت مهدی تقوی برای شرکت در رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، راهی مجارستان میشود.
رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روزهای ۲۳ تا ۲۵ تیرماه به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.
با وجود تمامی دشواریها و موانع موجود، فدراسیون کشتی با پیگیریهای مستمر موفق شد ویزای اعضای تیم منتخب کشتی آزاد ایران را برای حضور در این رقابتها دریافت کند تا ملیپوشان آزادکار راهی بوداپست شوند و در آخرین مرحله از رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ به میدان بروند.
در این اعزام پژمان درستکار حضور نخواهد داشت و تیم ایران با هدایت مهدی تقوی و حضور ۴ کشتی گیر در این رویداد حاضر میشود.
اسامی نفرات اعزامی به شرح ذیل است:
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده (مازندران) - علی خرمدل (تهران)
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی (مازندران)
مربی: مهدی تقوی (مازندران)
داور: داود خوش منظر