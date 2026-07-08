موکب پذیرایی دانشگاه صنعتی قوچان برای خدمت‌رسانی به زائرین مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مسیر راه مشهد مقدس راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، موکب پذیرایی دانشگاه صنعتی قوچان برای خدمت‌رسانی به زائرین مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مسیر راه مشهد مقدس راه اندازی شد.

موکب پذیرایی دانشگاه صنعتی قوچان برنامه‌ها و خدمات متنوعی را برای زائرین تدارک دیده است که از جمله می‌توان به فضاسازی فرهنگی و نمایشگاهی، برگزاری مسابقات فرهنگی، ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی و امکان اسکان شبانه برای زائرین و دانشگاهیان اشاره کرد.

دانشگاه صنعتی قوچان از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ به‌عنوان میزبان زائرین محترم آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.