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موکب پذیرایی دانشگاه صنعتی قوچان برای خدمترسانی به زائرین مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مسیر راه مشهد مقدس راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، موکب پذیرایی دانشگاه صنعتی قوچان برای خدمترسانی به زائرین مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مسیر راه مشهد مقدس راه اندازی شد.
موکب پذیرایی دانشگاه صنعتی قوچان برنامهها و خدمات متنوعی را برای زائرین تدارک دیده است که از جمله میتوان به فضاسازی فرهنگی و نمایشگاهی، برگزاری مسابقات فرهنگی، ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی و امکان اسکان شبانه برای زائرین و دانشگاهیان اشاره کرد.
دانشگاه صنعتی قوچان از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ بهعنوان میزبان زائرین محترم آماده خدمترسانی خواهد بود.