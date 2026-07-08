رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از زائران اربعین حسینی (ع) خواست نسبت به بررسی و درخواست گذرنامه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با توجه به نزدیک شدن به پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) و جهت جلوگیری از هرگونه تأخیر و مشکلات احتمالی در مسیر، رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان آذربایجان غربی از زائرین اربعین حسینی (ع) خواست که اقدامات زیر را مدنظر قرار دهند:

زائران گرامی زمان‌بندی را جدی بگیرید: از همین امروز به صورت غیر حضوری نسبت به بررسی و درخواست گذرنامه خود اقدام کنید؛ کار را به روز‌های پایانی واگذار نکنید.

اگر گذرنامه زیارتی دارید، امسال نیاز به صدور مجدد نیست. اما دقت کنید که اگر اعتبار آن کمتر از ۶ ماه است، حتماً نسبت به تمدید یا صدور مجدد اقدام نمایید.

برای تردد و راهپیمایی در مسیر اربعین، داشتن گذرنامه زیارتی به تنهایی کفایت می‌کند.

هموطنان عزیز می.توانند برای تسریع در روند ثبت نام و پیگیری امورات خود از برنامه پلیس من اقدام نمایند.