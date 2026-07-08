وزارت خارجه چین از ایران و آمریکا خواست به بند‌های امضا شده در یادداشت تفاهم پایبند بمانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی حملات دوباره ایران و آمریکا به یکدیگر، چین هشدار داد «از سرگیری خصومت‌ها به نفع هیچ‌کس نیست».

همچنین به گزارش شبکه آرتی عربی، وزارت خارجه چین از ایالات متحده و ایران خواست به بند‌های امضا شده در یادداشت تفاهم پایبند بمانند و از استفاده از زور پرهیز کنند.

مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز ، تشدید شدید خصومت‌ها در غرب آسیا را پس از تجاوز آمریکا به ده‌ها هدف در ایران محکوم کرد.

وی در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره این حملات گفت: «شعله‌ور کردن دوباره جنگ به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست و ابزار نظامی نمی‌تواند مشکلات بنیادین را حل کند.»