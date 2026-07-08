سه موکب و ایستگاه درمانی در نقاط مختلف شهر به منظور ارائه خدمات پزشکی و درمانی به عزاداران و زائران در ایام برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران استقرار و در آماده‌باش کامل هستند .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت مراکز پزشکی شهرداری مشهد گفت: مراکز پزشکی شهرداری مشهد با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، سه موکب و ایستگاه درمانی را در نقاط راهبردی شهر مستقر کرده است تا خدمات پزشکی مورد نیاز را به صورت مستمر ارائه نمایند.

جواد نظافت افزود: در این ایستگاه‌های درمانی با حضور پزشکان، پرستاران و نیرو‌های درمانی مجرب و با تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، خدمات درمانی، مراقبتی و فوریت‌های پزشکی به عزاداران و زائران در طول برگزاری مراسم ارائه می‌گردد.

وی ادامه داد: موکب درمانی مستقر در عرصه میدان شهدا، واقع در ساختمان شمس (طبقه اول)، از عصر روز چهارشنبه تا پایان جمعه‌شب با حضور پزشکان عمومی آقا و خانم، کادر پرستاری آقا و خانم و داروخانه، به صورت مستمر آماده ارائه خدمات درمانی به عزاداران و مراجعان است.

نظافت گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محور‌های ورودی شهر، دومین ایستگاه پرستاری نیز در ورودی محور مشهد–قوچان، مقابل بیمارستان طالقانی و در موکب شهرداری منطقه ۱۰ مستقر شده است که این ایستگاه از روز یکشنبه تا پایان شنبه، در دو شیفت کاری از ساعت ۷ صبح تا ۲۴، به ارائه خدمات تخصصی می‌پردازد.

وی افزود: استقرار سومین ایستگاه درمانی در محل استقبال از زائران است این ایستگاه پرستاری مستقر در منطقه ۷ شهرداری، مقابل بوستان غدیر، با هدف خدمت‌رسانی به زائران پیاده و سایر مراجعان، از صبح سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا پایان روز شنبه ۲۰ تیرماه، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ فعال بوده و آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران است.