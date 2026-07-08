به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا قزوه، شاعر آیینی و حماسی کشورمان، در حاشیه برگزاری برنامه «آخرین دیدار» که به منظور وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهید امام خامنه‌ای، تدارک دیده شده بود، به تشریح ابعاد این رویداد بزرگ ادبی و مردمی پرداخت.

او با بیان اینکه این برنامه با عنوان «آخرین دیدار» و با هدف ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۳۰۰ شاعر از ایران و کشور‌های مختلف جهان با زبان‌های گوناگون، در مراسم وداع گرد هم آمدند تا برای رهبر شهیدمان شعر بخوانند و ارادت خود را نثار کنند. بنده هم این سعادت را داشتم که در این محفل نورانی، حدود ۷ قطعه شعر تقدیم ساحت ایشان کنم.

قزوه با تأکید بر اینکه این رویداد عظیم با هیچ اتفاق دیگری قابل مقایسه نیست، افزود: به باور من، از آغاز آفرینش تا امروز، تشییعی بهتر از این تشییع باشکوه و بی‌نظیر نبوده و نخواهد بود. بهترین وداع با رهبر شهید انقلاب توسط شاعران و مردم عزیزمان انجام شد؛ چراکه همه از دل و جان و با تمام وجود شعر گفتند.

این شاعر پیشکسوت آیینی با اشاره به خیزش ادبی شاعران در سوگ رهبر شهید، تصریح کرد: هنوز پیکر مطهر حضرت آقا به خاک سپرده نشده، اما بیش از ۱۰ جلد کتاب و دیوان شعر آماده انتشار شده است که نشان‌دهنده عمق محبت و پیوند قلبی اهالی قلم و ادب با ساحت آن سفرکرده است.