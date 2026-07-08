استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه برنامه‌های ارتباط مستقیم با مردم، در دیداری صمیمی و چهره‌به‌چهره با جمعی از شهروندان سلماس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه برنامه‌های ارتباط مستقیم با مردم، امروز در دیداری صمیمی و چهره‌به‌چهره با جمعی از شهروندان سلماس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران استانداری همراه بود، مراجعه‌کنندگان به‌صورت مستقیم مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کرده و استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق، سریع و مسئولانه به مطالبات مردم، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر کرد.

ملاقات‌های مردمی استاندار آذربایجان‌غربی به‌صورت منظم و هفتگی، در فضایی ساده، صمیمی و به دور از تشریفات برگزار می‌شود؛ رویکردی که ضمن تسهیل ارتباط مستقیم مردم با عالی‌ترین مقام اجرایی استان، روند رسیدگی به مسائل را کوتاه‌تر و کارآمدتر می‌کند.

این دیدار‌ها علاوه بر تقویت پیوند میان مردم و مسئولان، بستر مناسبی برای ارتقای اعتماد عمومی، افزایش امید اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی در بدنه مدیریتی استان فراهم کرده است.