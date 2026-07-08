به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شوای اسلامی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید امت در ایران و عراق توضیحاتی ارائه کرد.

مشروح گفت‌و‌گو به این شرح است:

سوال: نگاهی داشته باشیم به چند روز پر خبر تاریخی و حماسی ملت ایران، حضور بی‌نظیری که مردم در دو روز متوالی در وداع با پیکر امام شهید در مصلای تهران داشتند و اقامه نمازی که در مصلی داشتیم و روز گذشته هم حضور بی‌نظیر و حماسی در شهر مقدس قم داشتیم که نباید محدود کنیم به مردم تهران و مردم شهر مقدس قم همه هم‌وطنان خودشان را به این دو شهر رسانده بودند و فردا هم در مشهد مقدس خواهند بود برای وداع با امام شهید. تحلیل جنابعالی از این حضور تاریخی بی‌نظیر و حماسی چیست و چه پیام‌های داخلی و خارجی داشته است؟

بابایی: ملت شریف ایران که انصافاً به تعبیر امام کبیر که از مردم صدر اسلام هم عملکردشان بهتر ارزیابی شده به همین دلیلی که انقلابشان را به ثمر رساندند، انقلاب مردم سالاری و با دموکراسی متناسب با شان خود این ملت با رهبری امام بزرگوار و امام شهید خودشان و در قالب یک مکتب و نقشه راه خودشان دارند حرکت می‌کنند. این حضوری که ما در این چند روز مخصوصاً از روز ۹ اسفند به بعد در میادین و خیابان‌ها دیدیم و در نهایت در مراسم تشییع در همه شهر‌هایی که حداقل بنده بودم در تهران بودم، در شهر مقدس قم بودم.

در جا‌هایی که لازم بود ما به عنوان مسئولین در خدمت مردم بودیم انصافاً فضای دیگری، راه دیگری، تجدید بیعتی با این مکتب و نقشه راه و گفتمان بنیادین در جهان امروز بروز کرد. این گفتمان طبیعی است که هم داخلی و هم خارجی است یعنی داخلی پیام‌های مختلفی دارد از جمله پیامش به بصیرت افزایی برای خواص است. یعنی مردم با همه ناملایماتی که در بعضی از جا‌ها برایشان ایجاد می‌شود ولی در این راه که خط قرمز و اصول مترقی‌شان است پای کارشان ایستاده‌اند و اصلاً هم کوتاه هم نیامدند.

در مسیر با شعار‌هایی که خود جوش مطرح می‌کردند مثلاً بحث انتقام و خونخواهی را مطرح می‌کردند، اینها از کسی خط نمی‌گرفتند خودشان حرف دلشان را می‌زدند یعنی نشات گرفته از روح و جسم و نوع نگاهی که به جهان بینی امروز ملت ایران داشتند بیان می‌کردند. البته به تعبیر شهید سلیمانی این ملت ملت حضرت امام حسین علیه السلام است، ملت حضرت امام حسین علیه السلام تعاریف ادبیات خاص خودش را در حکمرانی دارد. در تعابیری که در این جهت افقش بزرگ است و به اندازه یک ملت جهانی است نه ملتی فقط در قامت کشور ایران. ضمن اینکه این ملت مکتب دارد، تمدن دارد، در طول تاریخ ایرانی بودنش هم مضاعف است بر آن چیزی که در این مسیر قرار گرفته.

همه آن چیزی که لازم بود در طول تاریخ ایران بزرگ به یک پیام تبدیل بشود. این پیام را در خیابان‌ها در این روز‌ها دیدیم یعنی صلابت دیدیم، ایستادگی و مقاومت دیدیم، عقلانیت دیدیم، وحدت و هم افزایی دیدیم، همراهی با آن چیزی که خودشان طراحی کردند را دیدیم و بیعت مجدد با امام جدید ما. این هم بوده، یعنی هر وقت اسمی از امام آورده می‌شد خودشان خودجوش شعار‌هایی می‌دادند این بیعت و رفراندوم را خودشان برگزار می‌کردند.

یعنی نیاز نبود کسی از قبل بیاید سندی بگذارد که طراحی کند که ما رفراندوم برگزار کنیم که این ملت با امام جدید بیعت کنند. خود جوش این راه ادامه داشته و این پیام را ما در این مسیر داشتیم، اما برون داد آن در سطح جهانی چه پیامی داشت؟ آنجا هم واقعاً همین است. یعنی از سال ۱۴۰۴ تغییر رژیم در دستور کار آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بود و حتی آنهایی که مخالفین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، اینجا این پیام را به آنها داده که این کشور برای ما است و ما خودمان تصمیم می‌گیریم و خودمان این راه را ادامه می‌دهیم این انقلاب برای ما است و برای شخص نیست که کسی ما را تغییر بدهد، ما را تهدید کند.

ما زبان تهدید را نمی‌فهمیم یعنی پیامی را در قامت آن ناتویی که امروز دارد تحرکات کوچکی انجام می‌دهد. در همان اندازه دارد به آنها پیام می‌دهد یعنی پیام ما از جنس نیرو‌های مسلح هم هست. یعنی جهت دهی دارد. یک استراتژی دارد. یک فضای راهبردی دارد که پشتوانه اساسی برای نیرو‌های مسلح ما هم هست. در سطح وسیع‌تر برای دیپلماسی هم همین فضا است.

یعنی کسی که در میدان دیپلماسی است جهت را از این خیابان می‌گیرد. یعنی مردم می‌گویند نقشه راه را چه کسی به ما داده، همین رهبران شهید مجاهد نستوهی مثل آقای شهید امت ما که انصافاً این مسیر مسیر درستی است که انتخاب کردند و این را به عنوان نمایش بزرگ تبدیل به اقتدار کردند. رسانه‌های خارجی را نگاه کنید حتی آنهایی که در بعضی از روز‌ها و بعضی از بزنگاه‌ها در طول فراز و نشیب انقلاب اسلامی خیلی‌ها مخالف و معاند داشتند کار می‌کردند. امروز ببینید چرخش‌های زیادی کردند، چون این درس عبرت آمیز را از ملت ایران در خیابان‌ها گرفتند.

مخصوصاً این دو سه روز اخیر با شکوه‌ترین چهره نمایش داده شد و با عزت با ملت ایران برخورد شده. واقعاً باید از این ملت تشکر کرد. ما به عنوان مسئول و کسانی که به عنوان حاکمان یا مسئولین ایران هستند چه کار باید بکنیم که این حق را ادا کنیم؟ این حق را رهبری ادا کردند، رهبری عزیز و مظلوم ما آقای شهید ما انصافاً ادا کردند. هیچ وقت آقای شهید ما در طول سا‌های پس از انقلاب و در این ۳۷ سال که رهبر این مملکت بودند، حتی آن موقع که رئیس جمهور بودند، رئیس شورای عالی دفاع بودند خودشان می‌فرمودند که ما نمی‌توانیم جنگ ۸ سال دفاع مقدس را از نماز جمعه تهران مدیریت کنیم.

اثربخشی ندارد من باید به عنوان رئیس جمهور در متن بسیجیان دفاع از کیان ملت باشم. در آنجا هم دفاع کردند. یعنی حق یک رهبر عزیز و شهید ما را ادا کردند و امروز باید از ملت درس یاد بگیریم و تعبیر آخر من این است که خود رهبری فرمودند که این ملت مبعوث شده هستند و اگر اتفاقی بیفتد ملت ایران مبعوث می‌شوند، بعثت ملت ایران به نظر من یک کلید واژه ذی قیمت است در ادبیات فاخر ایران اسلامی. این بعثت خیلی قیمت دارد و این قیمت را فقط در شان ملت ایران می‌شود تعریف کرد.

سوال: برای صیانت از این آرمان چه باید کرد؟

بابایی: این مکتب، این آرمان و تفکر و اندیشه‌ای که آقای شهید ما طراحی کرده و تقدیم ملت کردند و ملت هم تا الان خوب صیانت کردند، طبیعی است که بعد از شهادت ایشان، مسیری است که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر راهبردی دارای جایگاه و نقشه راه مشخصی است. ملت در این قاموس می‌گنجد بر اساس همان مکتب خود امام شهید که فرمودند این تفکر و این گفتمان متعلق به تمام آزادگان جهان است.

این آزادگان که می‌گوییم کرد و عرب و شیعه و سنی هر کسی با هر نگاه سیاسی می‌تواند در این قاموس و این تفکر جایگاه داشته باشد. برای صیانت از آن هم چند کار باید انجام بدهیم، یکی اینکه باید از چند صدایی پرهیز کنیم. وحدت داشته باشیم. در درون حکمرانی خودمان هم بحث و گفت‌و‌گو داشته باشیم. اگر هم اختلاف نظر داشته باشیم، برون دادش را باید بر محور اتحاد و همدلی و فضای امید آفرینی که رهبر شهید ما در همه مسیر‌ها از مسئولین و مردم توقع داشتند ایجاد کنیم.

امید آفرینی برای نسل جوان که نسل جوان از این پرچم توقع دارد. توقعاتش می‌تواند سیاسی باشد، اجتماعی باشد، اقتصادی باشد و فرهنگی باشد در این مسیر می‌خواهد به این پرچم اتکا کند. امنیت می‌خواهد، امنیتش را ما راهبران این مسیر باید کاملاً مشخص و جهت دهی کنیم و ببریم به همین مسیری که مردم حرکت کردند. مردم برای تشییع از دماوند حرکت کردند. مقصد کجا بود میدان آزادی، چون هدف آنجا را می‌خواستند.

هدف گذاری و نقطه‌زنی ما رسیدن به آرمان‌های امامین بزرگوار به ویژه امام شهید ما است. ما در این مسیر باید عقلانیت انقلابی داشته باشیم بالاخره هم تعقل داشته باشیم و هم فضا را طوری مدیریت کنیم که مردم در این مسیر ناامید نشوند و ساختار‌ها را به سمت آینده‌ای بهتر و کارنامه درخشانی که رهبر جدید ما در شعار سال که مطرح فرمودند وحدت ملی در پرتو امنیت ملی در این مسیر حرکت بدهیم.

نکته دوم اطاعت پذیری محض از رهبری عزیز است. ما یک قانون اساسی داریم که محور کار را داده. خط قرمزی به نام ولایت فقیه. همه باید به این پرچم اتکا کنیم وقتی ایشان دستور فرمودند ما باید تابع باشیم. همه چیز باید در این مسیر حرکت کند مثلاً اگر امروز نقشه راه را در قانون اساسی برای مجلسی‌ها فرمودند که اقتصاد مقاومتی، سیاست کلی نظام یا در بحث‌های امنیت معیشتی و شغلی و رفاهی برای همه اقشار و صنوف و مردم اینجا باید ابتکار عمل را به مردم بدهیم. یا اصل ۴۴ که خود حضرت آقا فرمودند یعنی ما اقتصاد را باید مردم پایه اداره کنیم نمی‌توانیم سلیقه‌ای اداره کنیم. مسیر مشخص است اگر این نقشه راه را بیاوریم به دور از گرایش‌های سیاسی اداره کنیم خدمت کردیم به این مردمی که می‌خواهند در همین مسیر و بیعتی که در روز‌های تشییع، در مراسم‌های وداع و در میادین مختلف خود مردم مدیریت کردند.

در این مسیر باید حرکت کنیم. امروز مثلاً در بعد از این اتفاقات حتی مردم از مسئولین می‌خواهند که معیشتشان چه می‌شود. امروز معیشت مردم برای تاب آوری اجتماعی است. تاب آوری جامعه یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل این مردم است. ما مکلف هستیم که خودمان را آماده کنیم برای حل مشکلات مردم در همه این سطوح، همه سطوح یعنی ما رفاه را باید به مردم هدیه کنیم هدیه منشعب از آن نگاه عالمانه و خیرخواهانه و مجاهدانه رهبری عزیز ماست. این رهبر عشقشان مردم بود زندگی مردم مخصوصاً زندگی مردم کف جامعه.

چون من در کمیسیون اجتماعی هستم سیاست کلی نظام را وقتی می‌خوانم بحث‌های چند لایه بودن ساختار اجتماعی کشور یا بیمه‌های اجتماعی در آن ساختار که دستور رهبری شهید ما است. هیچ فرد ایرانی در این فضا نباید باشد که خدای ناکرده مشکل درمان، مشکل معیشت، مشکل درآمد داشته باشد. ما باید برای همه اینها فکر کنیم در حوزه سیاسی هم همینطور است فهم بصیرتی خواص ما هم سویی با مردم باید باشد.

مردم و پیوند آن با آن چیزی که لازم است در قالب یک پرچم حرکت کنیم و از اختلاف نظر‌ها باید پرهیز کنیم. در نگاه فرهنگی هم همینطور است. جنس انقلاب ما فرهنگی بوده، فرهنگ وقتی می‌گوییم یعنی اندیشه‌های امامین شهدای والا مقام. سردارانی که تقدیم انقلاب اسلامی کردیم. سرلشکر باقری، حاج قاسم سلیمانی‌ها در این کشور هم داریم، هم داشتیم و هم در آینده خواهیم داشت یعنی ما برای نسل جدید باید الگو درست کنیم.

آموزش و پرورش ما، ساختار وزارت علوم و دانشگاه‌های ما باید مسیر را هموار کند که الگو‌هایی که امروز در جنگ‌های مختلف ساختیم و در نسل گذشته اینها را تقدیم کردیم به نسل جوان منتقل شود. باید حاج قاسم سلیمانی‌ها در کشور به عنوان نماد مقاومت، پرچمداری در کشور بیشتر بشوند. تبیین کنیم جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودند باید کلاس به کلاس، مدرسه به مدرسه، خیابان به خیابان، محله محوری. برای تاب آوری اجتماعی باید طراحی کنیم و مدل‌های جدید را با نسل نو از ظرفیت علم و تکنولوژی بهره گیری کنیم. آقای شهید خیلی تاکید داشتند به تکنولوژی و نوع نگاهی که به علم روز داشتند.

همین انرژی هسته‌ای که امروز برای ما یک راهبرد است که تاکید حضرت آقا به دور از آن چیزی است که متاسفانه امروز دشمن به عنوان بهانه قرار داده که توانمندی جوانان خلاق ما را بروز می‌دهد و دانشمندان ما را در مسیر حمله قرار داده‌اند. امروز این به نظر من راهبرد است. باید از آن صیانت کنیم وقتی می‌گوییم انرژی هسته‌ای خط قرمز ما است ما نمی‌توانیم تکنولوژی روز و هوش مصنوعی و سیاست‌های کلی که حضرت آقا در این مسیر ابلاغ کردند اینها را کنار بگذاریم.

بعد همه را در یک مسیر روی میز مذاکره بیاوریم. بحث کنیم بحث‌ها را به مردم بسپاریم و از همه تشکل‌ها، سمن‌ها و نهاد‌های مردم سالار در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی شهر‌های مختلف، فرهنگ‌ها و اقوام مختلف بهره بگیریم. همه اینها باید در پدیدار شدن رفتار‌های ما و حکمرانی ما از بالا دست تا پایین دست مشهود باشد. باید به مثابه آنچه که رهبر عزیز و شهید ما به مردم بها می‌دادند عمل کنیم. در این مسیر باید اهتمام جدی داشته باشیم در اصلاحات قوانین یا دستورات دولت ها. شما دیدید هر دولتی که منتخب مردم بود حضرت آقا حمایت می‌کردند صرف نظر از این که شاید در اصول اختلاف نظر وجود داشته باشد وقتی انتخاب مردم بوده.

حضرت آقا صحه می‌گذاشتند حمایت می‌کردند با قدرت هم حمایت می‌کردند. شاید در بعضی جا‌ها نکته‌هایی هم وجود داشت ولی حضرت آقا اهتمام جدی داشتند. ریل گذاری می‌کردند تا دولت‌ها حرکت کنند حتی همیشه به ما در مجلس توصیه می‌فرمودند که مجلس ریل گذار است.

همیشه از دولت‌ها حمایت کند در دیدار آخری که حضرت آقا با نمایندگان مجلس داشتند، می‌فرمودند شما پرسشگر نیستید. شما پاسخگو هستید. در صورتی که ذاتاً کار ما پرسشگری است، تحلیل می‌فرمودند می‌گفتند وقتی شما می‌خواهید سوالی از وزیر کنید باید بروید جایی که خود شما جای آن وزیر هستید. باید پاسخگو باشید در مقابل مردم قسم خوردید، سوگندنامه‌ها، مرام نامه‌ها و میراثی که با شهدای عزیز ما داشتید اگر ما این نگاه را داشته باشیم امیدوار هستیم که به تداوم این مسیر کمک کرده‌ایم.

به وفاداری به این پرچم کمک کرده‌ایم به امام شهیدمان، به خون پاک این مجاهد نستوه که الگوی بسیار بنیادین برای نسل‌های آینده است. یعنی وقتی حضرت آیت الله العظمی شهید امام خامنه‌ای اسمشان در تاریخ نام برده می‌شود حتماً تاریخ از ایشان به خوبی و نیکی یاد خواهد کرد. در حقیقت این یک نماد است، عراق را ببینید نجف اشرف را ببینید.

این پیوند بین ملت‌هایی است که به ظاهر دو کشور هستند، اما دل‌ها و قلب‌ها اینجا آرام می‌گیرد. برای اینکه نماد پرافتخاری است. مجلس شورای اسلامی نیز با همه آن چیزی که وجود دارد از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد برای خدمت به مردم امروز آقای دکتر قالیباف یکی از ظرفیت‌هایی است که در کشور دارند تلاش می‌کنند با عنوان رئیس مجلس، تیم مذاکره کننده و این مسیر ادامه خواهد داشت تا بتوانیم به مردم عزیز خدمت کنیم.