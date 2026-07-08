به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بار دیگر شعار «ایران و العراق لا یمکن الفراق» را در برابر دیدگان جهانیان به منصه ظهور رساند؛ مراسمی که با وداع علما و حوزویان نجف اشرف با قائد شهید در حرم مطهر امام علی (ع) همراه شد.

امروز در میان جمعیت تشییع‌کنندگان رهبر شهید در نجف اشرف، حضور پررنگ علما، شخصیت‌های دینی و حوزویان از مذاهب مختلف اسلامی که به منظور وداع با قائد شهید در حرم مطهر امام علی (ع) گرد آمده بودند، دیدنی بود.

شبکه تلویزیونی «السومریه نیوز» عراق با انتشار تصویری اعلام کرد: سید محمدرضا و سید محمدباقر سیستانی فرزندان مرجع عالیقدر سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)، برای شرکت در مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای(ره) در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) حضور یافتند.

همچنین سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در تشییع امام شهید، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در نجف اشرف حضور یافت.

همچنین حضور شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجیریه در میان جمعیت عزاداران در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف، جلوه‌ای دیگر به این مراسم بخشید؛ روحانی مبارزی که سال‌ها رنج زندان، مجروحیت و شهادت اعضای خانواده‌اش را تحمل کرده و امروز، دوشادوش دیگر سوگواران، در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب حضور پیدا کرد.

این مشارکت نشان‌دهنده قدردانی عمیق و جایگاه والایی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) در محافل دینی از آن برخوردارند و بر روحیه همبستگی که مراجع دینی و نمادهای حوزه علمیه را گردهم می آورد، تأکید دارد.

همچنین عراقی‌های بدرقه کننده پیکر حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف، با در دست داشتن تصاویری از قائد امت، بیعت خویش را با ایشان اعلام و حمایت خود را از جبهه مقاومت با اهتزار پرچم ایران و بیرق‌های مقاومت نشان دادند.

تشییع پیکر رهبر شهید امت پس از پایان مراسم در نجف اشرف، ساعت ۱۶ امروز به وقت عراق در کربلای معلی انجام خواهد شد.

همچنین الحشد الشعبی عراق اعلام کرد شمار شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، در شهر نجف اشرف از مرز ۲,۳ میلیون نفر عبور کرده و با ادامه موج حضور عزاداران از سراسر عراق، این آمار رو به افزایش است.