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برنامههای «راه شب»، «امام شهید» و «پلاک ماندگار»، از شبکه رادیویی ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «راه شب» پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۰۰:۳۰ بامداد به واکاوی ابعاد حماسه حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید میپردازد.
در این برنامه که با موضوع «بدرقه ماندگار» پخش میشود، قرار است ضمن برقراری ارتباط با کارشناسان و مرور گزارشهای میدانی، ابعاد مختلف حماسه حضور خودجوش و پرشور قشرهای مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بررسی شود.
تبیین پیامهای سیاسی و اجتماعی این وداع تاریخی در سطح بینالملل و بازتاب ارادت قلبی مردم به ساحت شهیدان مقاومت، از محورهای اصلی گفتوگوهای این برنامه خواهد بود.
این ویژهبرنامه با طراحی، نویسندگی و تهیهکنندگی حسین عارفی، اجرای حامد نجمالهدی و صدابرداری کمیل رضایی، از موج اف.ام ردیف ۹۰ مگاهرتز تقدیم شنوندگان رادیو ایران میشود.
همچنین احمد قمی در بخش ارتباطات، پل ارتباطی میان مخاطبان و برنامه خواهد بود تا دلنوشتهها و پیامهای مردمی در خصوص این وداع جانسوز را منعکس کند.
این برنامه با موضوع «بدرقه ماندگار»، به واکاوی ابعاد حماسه حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید میپردازد، حضوری که بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای مقاومت را به رخ جهانیان کشید.
برنامه «امام شهید» پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۰۷:۰۰، با موضوع «اندیشههای رهبری در حوزه سیاست خارجی» از رادیو ایران پخش می شود.
این برنامه، با تمرکز بر ابعاد فکری و راهبردی اندیشههای رهبری، موضوع «سیاست خارجی» و «حقوق زن و خانواده» را با حضور کارشناسان و صاحبنظران بررسی میکند.
در این برنامه، علی ودایع به عنوان مهمان، ابعاد مختلف دیدگاههای رهبری در عرصه سیاست خارجی، جایگاه عزت، حکمت و مصلحت و تأثیر این رویکرد در معادلات منطقهای و بینالمللی را تبیین خواهد کرد.
این برنامه همچنین، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۵:۰۰، با موضوع «اندیشههای رهبری در حوزه حقوق زن و خانواده» پخش میشود.
در این بخش، زینب رستگارپناه، استاد دانشگاه، مشاور رئیس و مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و از میزبانان مهمانان بینالمللی مراسم وداع، به بررسی نگاه رهبری به جایگاه زن، تحکیم بنیان خانواده و نقشآفرینی اجتماعی زنان خواهد پرداخت.
برنامه «امام شهید» با اجرای احمد یوسفی، هماهنگی بابک شکری و تهیهکنندگی ریحانه بیرامی پخش میشود.
شبکه رادیویی ایران با هدف بازتعریف مفاهیم مقاومت و ایثار، برنامه جدید «پلاک ماندگار» را پخش خواهد کرد، برنامهای که با رویکردی مستند به دنبال روایت زندگی قهرمانانی است که فراتر از قابهای خشک تاریخی، با دغدغهها و آرزوهای انسانی، هویت ما را ساختهاند.
این برنامه از شنبه ۲۰ تیر جایگزین برنامههای باسابقه و دیرینهای همچون «پلاک ۸» و «خیابان ایران» خواهد شد. این برنامه با تمرکز بر حوزههای مقاومت، ایثار و شهادت، تلاش میکند تا روایتی متفاوت و ملموس از این مفاهیم ارائه دهد.
برنامه «پلاک ماندگار» به مدت ۲۵ دقیقه و به صورت تولیدی، از شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت ۱۳:۳۰ پخش خواهد شد. این تولید با بهرهگیری از دو گروه مجزا در خدمت شنوندگان قرار میگیرد؛ گروه نخست به تهیهکنندگی سیما پاتیمار و گویندگی حمیدرضا رضایی و گروه دوم به تهیهکنندگی نفیسه ایمانی و گویندگی فیروزه آدابی.
«پلاک ماندگار» تلاشی است برای زنده نگه داشتن روایتهایی که هویت ما را میسازند. هدف ما آشنایی با قهرمانان واقعی است، نه در قالبهای خشک تاریخی، بلکه به عنوان انسانهایی با سبک زندگی، آرزوها و دغدغههای ملموس.
از همه شنوندگان برنامه دعوت میشود تا با معرفی قهرمانان گمنام و ایثارگران از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۰۰، در فرآیند شناسایی و روایت داستان زندگی این بزرگواران با عوامل و گروه تولید همراه شوند.