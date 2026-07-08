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پنجمین نشست پایش آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی مجری مرحله دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان سازمانهای بیمهگر و مسئولان اجرایی مناطق تحت پوشش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پنجمین نشست پایش آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی در مسیر اجرای مرحله دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ارزیابی دقیق روند پیشرفت این برنامه کلان برگزار شد.
این نشست که بهصورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، شاهد حضور طیف گستردهای از ذینفعان از جمله مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، رؤسا و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی، و همچنین جمعی از مسئولان استانی و محلی از جمله ائمه جمعه، فرمانداران و بخشداران مناطق مجری طرح بود.
در این جلسه، آخرین اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف مرتبط با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به بحث و تبادلنظر گذاشته شد. دانشگاههای علوم پزشکی مجری مرحله دوم، ضمن ارائه گزارشهای جامع از وضعیت آمادهسازی زیرساختها، ظرفیتهای عملیاتی و دستاوردهای اولیه، مشکلات احتمالی در مسیر اجرا را تشریح کردند.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی نحوه هماهنگی میان دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای اجرایی محلی بود. شرکتکنندگان بر این نکته تأکید داشتند که استقرار موفق نظام ارجاع و پزشکی خانواده، نیازمند همافزایی حداکثری میان تمام نهادهای مسئول است تا با رفع موانع موجود، خدمات سلامت با کیفیت و عدالتی پایدار به مردم عرضه شود.
این نشست در نهایت با هدف شتاببخشی به فرآیندهای اجرایی و رفع مسائل شناساییشده در مناطق پایلوت به کار خود پایان داد.