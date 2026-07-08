دستگیری شکارچی گراز وحشی در خرمآباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با هدف حفاظت از محیطزیست و برخورد با حمل سلاحهای غیرمجاز، موفق به دستگیری یک شکارچی متخلف و کشف لاشه ۳ گراز وحشی از وی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را جهت بررسی متوقف کردند.
در بازرسی دقیق از این خودرو، مأموران موفق شدند علاوه بر کشف یک قبضه سلاح شکاری گلولهزنی دوربیندار فاقد مجوز به همراه فشنگهای مربوطه، سه لاشه گراز وحشی را نیز کشف و ضبط کنند.
بنا بر این گزارش، فرد متخلف در محل دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی و ذیصلاح معرفی گردید.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان ضمن قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان درخواست کرد هرگونه گزارش مبنی بر حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز یا شکار و صید غیرقانونی را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم قانونی صورت گیرد.