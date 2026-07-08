وزش باد شدید و گرد و خاک آسمان استان قم را فراگرفته است؛ معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: امروز چهارشنبه هفدهم تیر سال ۱۴۰۵ شاخص کیفیت هوای شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق PM۱۰ در وضعیت خطرناک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وزش باد شدید و گرد و خاک آسمان استان را فراگرفته است؛ معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: براساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح، دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز چهارشنبه هفدهم تیر ۱۴۰۵ شاخص کیفیت هوای شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق PM۱۰ در وضعیت خطرناک قرار دارد.

همچنین شاخص کیفیت هوای شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق PM۱۰ در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.

افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان، مبتلایان آسم و زنان باردار باید از منزل خارج نشوند و فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند.

سایر افراد نیز باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب نمایند.