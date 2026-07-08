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استاندار خوزستان اجتماع عظیم در مراسم تشییع آقای شهید ایران در عراق را نشاندهنده انسجام، همدلی و پیوند عمیق میان دو ملت ایران و عراق دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده چهارشنبه در حاشیه مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف بیان کرد: حضور گسترده و پرشور مردم عراق در این آیین، جلوهای از عمق پیوندهای برادرانه میان ملتهای ایران و عراق است.
وی با اشاره به حضور انبوه زائران و عزاداران در خیابانهای نجف اشرف اظهار کرد: این اجتماع عظیم، نشاندهنده انسجام، همدلی و پیوند عمیق میان ۲ ملت ایران و عراق است و این همبستگی، به فضل الهی، روزبهروز مستحکمتر خواهد شد.
استاندار خوزستان ضمن قدردانی از مردم عراق برای حضور گسترده و صمیمانه در مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب افزود: مردم کشور عراق برادران و همراهان ملت ایران هستند و از ابراز همدردی و همبستگی آنان با مردم ایران تقدیر و تشکر میکنم.
موالیزاده تاکید کرد که این وحدت و همبستگی، نمادی از ایستادگی امت اسلامی در برابر دشمنان است و تصریح کرد که مسیر آرمانهای الهی و مقاومت با شهادت فرماندهان و بزرگان متوقف نخواهد شد و این راه با استحکام بیشتری ادامه خواهد یافت.