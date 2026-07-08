معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: با افزایش یکنواخت دما در کشور و عبور پایدار از این دوره، نیازمند همکاری هم‌زمان مردم، صنایع، کشاورزان، اصناف و شهرک‌های صنعتی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به پیش‌رو بودن یک دوره بسیار گرم و بحرانی برای شبکه برق کشور گفت: از ۱۵ تیرماه تا ۱۵ مردادماه با یکی از حساس‌ترین بازه‌های مصرف برق در سال روبه‌رو هستیم و از حدود ۲۰ تیر نیز با افزایش یکنواخت دمای هوا در سراسر کشور، مصرف برق ناشی از استفاده از وسایل سرمایشی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه تدابیر لازم برای عبور از این دوره اندیشیده شده است، افزود: امیدواریم با همکاری خوب مردم عزیز، صنایع، کشاورزان و اصناف بتوانیم این یک ماه گرم را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره برنامه مدیریت مصرف در بخش صنعت اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است صنایع انرژی‌بر کشور متناسب با میزان خرید برق خود از تابلو برق سبز، تابلو برق آزاد، گواهی صرفه‌جویی و همچنین میزان برقی که امکان تحویل آن از طریق شبکه عمومی وجود دارد، برق دریافت کنند.

رجبی مشهدی ادامه داد: مجموع برق قابل تأمین برای این بخش حدود ۵ هزار مگاوات پیش‌بینی شده و تلاش شده است تأمین برق صنایع انرژی‌بر به‌صورت هدفمند و هماهنگ انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری بخش کشاورزی در دوره اوج گرما گفت: با توجه به اینکه دوره کشت بسیاری از بخش‌های اضطراری سپری شده و همکاری‌های لازم نیز تاکنون صورت گرفته است، انتظار داریم کشاورزان عزیز در این بازه حساس همچنان همراه صنعت برق باشند تا پایداری شبکه حفظ شود.

معاون وزیر نیرو همچنین از اصناف و بخش‌های تجاری خواست در صورت امکان، در ساعات اوج مصرف همکاری بیشتری داشته باشند و افزود: از اصناف و مراکز تجاری انتظار داریم در بازه زمانی ساعت ۱۳ تا ۱۷، در صورتی که امکان‌پذیر است، نسبت به تعطیلی یا کاهش فعالیت اقدام کنند؛ چرا که در این ساعات میزان مراجعه ارباب‌رجوع کمتر است و خاموش کردن وسایل سرمایشی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار داشته باشد.

رجبی مشهدی مهم‌ترین محور مدیریت مصرف را همکاری مشترکان خانگی دانست و گفت: از مردم عزیز به‌ویژه در مناطق گرمسیر درخواست می‌کنیم امسال نسبت به سال گذشته، در صورت امکان از یک کولر کمتر استفاده کنند؛ اقدامی ساده، اما بسیار اثرگذار که می‌تواند کمک بزرگی به پایداری شبکه برق کشور باشد.

وی افزود: در سایر مناطق کشور نیز توصیه می‌شود مشترکان از کولر آبی استفاده کرده و تا حد امکان کولر‌ها را روی دور کند قرار دهند تا مصرف برق کاهش یابد و امکان عبور مطمئن از روز‌های گرم پیش‌رو فراهم شود.

رجبی مشهدی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم همه بخش‌ها در این دوره حدوداً یک‌ماهه تا چهل‌روزه گرم، همکاری لازم را با صنعت برق داشته باشند تا بتوانیم با همراهی مردم و مدیریت درست مصرف، از این شرایط حساس عبور کنیم.