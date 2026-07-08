سمنانی هایی که نتوانسته اند خود را برای شرکت در مراسم تشییع پیکر امام شهید به مشهد مقدس برسانند ، در مسیر سفر زائران آن مجاهد شهید به آنها خدمات رسانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، برای خدمات رسانی به زائران امام شهید در مسیر تهران - مشهد محدوده استان سمنان ۳۱۰ موکب برپا شده است.

این موکب‌ها در ۱۵۶ نقطه از غرب تا شرق استان با ارائه خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، امدادی و فرهنگی به زائران بدرقه رهبر شهید ایجاد شده است.

موکب‌های استان سمنان تا ۲۱ تیر برای خدمت رسانی بر پاست.