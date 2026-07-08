سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، با تشریح جزئیات مراسم در عراق، از انتقال پیکر مطهر ایشان به مشهد مقدس در ساعات آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری آیین تشییع در شهرهای مقدس نجف و کربلا گفت: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، پس از ورود به فرودگاه نجف و استقبال رسمی مقامات و شخصیت‌های عراقی، امروز صبح تشییع باشکوهی را از محل کوفه به سمت حرم امیرالمؤمنین (ع) تجربه کرد.

عطارزاده با اشاره به حضور گسترده و پرشور آحاد مردم عراق، عشایر، نخبگان و جوانان عراقی در این مراسم، اظهار داشت: پس از ۶ ساعت تشییع در نجف و برگزاری مراسم ویژه در حرم حضرت علی (ع)، نماز بر پیکر ایشان به امامت آیت‌الله سید محمدتقی حکیم اقامه شد.

سخنگوی ستاد تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید با اشاره به برنامه‌های عصر امروز در کربلا افزود: مراسم تشییع در کربلا از ساعت ۱۶ از «شارع ابومهدی» به سمت حرم مطهر امام حسین (ع) آغاز می شود و پس از اقامه نماز به امامت شیخ مهدی کربلایی تولیت حرم مطهر امام حسین علیه السلام، پیکر مطهر برای زیارت به حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) منتقل و پس از آن جهت انتقال به جمهوری اسلامی ایران، راهی فرودگاه نجف خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که شعار محوری این مراسم در شهرهای نجف و کربلا، «قوموا لله» انتخاب شده است.

عطارزاده در پاسخ به سوالی درباره زمان ورود پیکر مطهر امام مجاهد شهید به کشور تصریح کرد: پس از پایان مراسم در عراق، پیکر مطهر رهبر شهید به مشهد مقدس منتقل می‌شود و ان‌شاءالله از اولین ساعات فردا، مراسم تشییع در این شهر مقدس آغاز خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به همراهی پیکر اعضای شهید خانواده رهبر انقلاب در این مسیر، گفت: امروز مراسم ویژه‌ای نیز توسط بانوان عراقی در نجف برای بانوان شهید خانواده برگزار شده و پیکر تمامی شهدا در بین‌الحرمین نیز طواف داده شد.