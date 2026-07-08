پایان تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید امت در نجف اشرف
مراسم اقامه نماز و طواف بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دقایقی پیش در بارگاه امام علی (ع) به پایان رسید.
عظیمزاده خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما مستقر در محل تشییع آقای شهیدمان در نجف با بیان این مطلب گفت: این تشییع که حدود ۷ ساعت به طول انجامید، مسیر ۶ کیلومتری تا حرم را با ازدحام عظیم جمعیت پشت سر گذاشت.
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خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نزدیکی وادیالسلام و حرم حضرت امیرالمومنین علیهالسلام
ماشین حمل پیکر مطهر رهبر انقلاب در مشایه، مسیر پیادهروی اربعین از نجف به کربلا