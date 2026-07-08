پایان تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید امت در نجف اشرف

مراسم اقامه نماز و طواف بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دقایقی پیش در بارگاه امام علی (ع) به پایان رسید.