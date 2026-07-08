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هنرمند خویی با ایستادن بر سکوی نخست بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته جواهرسازی، به مسابقات جهانی شانگهای چین راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخبه ۲۲ ساله خویی با ایستادن بر سکوی نخست بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته جواهرسازی، ضمن تصاحب نشان طلا، جواز حضور در تیم ملی و بلیط سفر به مسابقات جهانی شانگهای چین را کسب کرد.
علیرضا ولیپور، هنرمند ۲۲ ساله اهل شهرستان خوی، توانست با پشت سر گذاشتن رقبای سرسخت خود از سراسر کشور، رتبه اول و مدال طلای بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت را در رشته جواهرسازی از آن خود کند.
این جوان نخبه آذربایجانغربی با کسب این عنوان ارزشمند، رسماً به عضویت تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران درآمد تا به عنوان نماینده شایسته کشورمان، در مسابقات جهانی مهارت که به میزبانی شهر شانگهای چین برگزار میشود، به رقابت با برترینهای جهان بپردازد.
مسابقات ملی مهارت همهساله با هدف کشف استعدادهای حرفهای جوانان و ارتقای سطح استانداردهای مهارتآموزی در کشور برگزار میشود و نفرات برتر آن، پس از گذراندن اردوهای شبانهروزی و تخصصی، راهی المپیک مهارتهای جهانی میشوند