مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق کالا‌های اساسی، موفق به کشف یک محموله بزرگ آرد خارج از شبکه توزیع شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر حین کنترل محور‌های مواصلاتی این شهرستان، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.

در بازرسی دقیق از خودروی متوقف‌شده، تعداد ۱۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی، مجموعاً به وزن ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل بود، کشف و ضبط شد.

بر اساس این گزارش، در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی گردید.

فرماندهی انتظامی استان لرستان ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا‌های اساسی و برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی، از عموم شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا با متخلفان برابر قانون برخورد شود.