پیشرفت چشمگیر طرح ۳۲۰ واحدی نصیرشهر
عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، از شتابگیری عملیات اجرایی طرح ۳۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن نصیرشهر و رسیدن آن به مرحله نازککاری و نصب تأسیسات خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما،
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به جبران عقبماندگیهای اولیه در طرج ۳۲۰ واحدی نصیرشهر بهدلیل چالشهای بانکی، از پیشرفت فیزیکی قابلتوجه این طرح در یک سال اخیر خبر داد.
اکنون عملیات اجرای نما و نصب تأسیسات مکانیکی و برقی این واحدها با جدیت در حال انجام است.
غفوری تأکید کرد که طرح های نهضت ملی مسکن در استان تهران درهمه جبهههای کاری فعال بوده و بدون وقفه پیگیری میشوند.
وی همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی مجموع طرح های نهضت ملی مسکن در این استان را ۴۲ درصد اعلام کرد.
این تحولات، نویدبخش کاهش زمان انتظار متقاضیان و تحویل بهموقع واحدها در استان تهران است.