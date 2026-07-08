پیشرفت چشمگیر طرح ۳۲۰ واحدی نصیرشهر

عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، از شتاب‌گیری عملیات اجرایی طرح ۳۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن نصیرشهر و رسیدن آن به مرحله نازک‌کاری و نصب تأسیسات خبر داد.