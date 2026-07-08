وزیر علوم با تجلیل از مقام رهبر شهید گفت: حیات و ممات ایشان هر دو منشأ خیر، برکت، عزت و اقتدار برای کشور و مردم ایران بوده است.

حیات و ممات رهبر شهید انقلاب، منشأ اقتدار و عزت ایران است

حیات و ممات رهبر شهید انقلاب، منشأ اقتدار و عزت ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه کارگروه دانشگاهیان خراسان رضوی ویژه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تسلیت می گوئیم ایام سوگواری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، به مقام والای شهدا و نقش ارزشمند آنان در حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور را و یاد آنان را همیشه گرامی می داریم.

حسین سیمایی صراف افزود: از رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، تمامی همکاران دانشگاه‌های استان خراسان رضوی و اعضای قرارگاه شهید علم‌الهدی به دلیل مدیریت مطلوب، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشکر می کنم.

وی با اشاره به حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع در تهران، قم و همچنین تجمعات شبانه، ادامه داد: این حضور پرشور را نشانه همبستگی، وفاداری و انسجام مردم ایران دانست و از آن به‌عنوان اتفاقی ارزشمند و ماندگار در حافظه ملی یاد کرد.

سیمایی با اشاره به بازتاب گسترده مراسم باشکوه تشییع در سطح بین‌المللی تأکید کرد: این حضور عظیم مردمی، بازخورد‌های بسیار مثبتی در فضای جهانی داشته و توجه بسیاری از رسانه‌ها، تحلیلگران و ناظران بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

وی افزود: این حضور گسترده، بسیاری از تحلیل‌ها، ارزیابی‌ها و محاسبات دشمنان راجع به وضعیت کشور را دچار تغییر کرد و موجب شگفتی و نا امیدی آنان شد؛ چون ملت ایران در این مراسم، تصویری روشن از پیوند عمیق خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشت.

وی بیان کرد: این رویداد موجب دلگرمی، امید و تقویت روحیه دوستان و همراهان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور شده و پیام روشنی از انسجام، همراهی و ایستادگی مردم ایران را به جهانیان منتقل کرده است.

وزیر علوم از یک محل اسکان دانشجویان دختر و یک محل اسکان دانشجویان پسر بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با دانشجویان، از نزدیک از روند اسکان، پذیرایی، خدمات‌رسانی و امکانات فراهم‌شده برای زائران دانشگاهی مطلع شد.

سیمایی همچنین ضمن بازدید از نمایشگاه عکس برپا شده به مناسبت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با جمعی از دانشجویان حاضر در این نمایشگاه گفت‌و‌گو کرد و از تلاش‌های انجام‌ شده برای ثبت و روایت تصویری این رویداد ملی قدردانی کرد.

در این جلسه که با حضور وزیر علوم، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از رؤسای دانشگاه‌های استان برگزار شد، عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر رؤسای دانشگاه‌ها گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگی‌ها و فعالیت‌های صورت‌گرفته برای برگزاری مراسم و خدمت‌رسانی به زائران دانشگاهی ارائه کردند.