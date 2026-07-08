به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا شهرآبادی مهاجم فصل گذشته گل گهر سیرجان با فسخ قرارداد خود با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس قرارداد خود را با سرخپوشان پایتخت امضا کرد تا خرید دیگر پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی باشد.

مهاجم بلندقامت ۲۰ ساله تیم فوتبال امید پس از حضور مهدی تارتار در راس کادرفنی سرخپوشان پای میز مذاکره با پرسپولیس نشست تا همچنان شاگرد این مربی باقی بماند.

قرارداد شهرآبادی با پرسپولیس به مدت دو فصل قطعی است و قابلیت تمدید برای یک فصل اضافی دیگر را نیز دارد.